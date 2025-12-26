Bajo precio de la uva: proponen un nuevo régimen sancionador con multas proporcionales al beneficio obtenido por los compradores

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) adenuncia que, durante la última vendimia, varias empresas compradoras de uva han ofrecido precios muy por debajo de los costes de producción. Por eso, entre otras cuestiones, propone un nuevo régimen sancionador con multas proporcionales al beneficio obtenido por la infracción.

Según la organización los precios no tendrían que estar por debajo de 0,65 €/kg para mantener explotaciones viables, pero se han detectado ofertas alrededor de 0,50 €/kg. Esta situación, que se da de manera recurrente, pose en riesgo la continuidad del sector vitivinícola.

«Hace años que sufrimos esta injusticia. Es inadmisible que se pague por debajo de los costes y vulnera la Ley de la Cadena Alimentaria», denuncia Josep Balsebre, jefe sectorial de la Viña de JARC y viticultor de la Terra Alta.

PRESION INSTITUCIONAL: JARC ACTIVA CADECAT Y LA AICA

Para frenar estas prácticas, JARC ha trasladado la denuncia al CadeCAT (Unidad de Cadena Alimentaria de Cataluña) y a la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) para conseguir inspecciones de oficio, sanciones ejemplares y un control real de la cadena alimentaria, tanto en Cataluña como nivel estatal.

«Hemos hecho los deberes: ahora exigimos que las administraciones actúen con contundencia», afirma Balsebre.

Ante esta situación, JARC reclama la publicación y máxima difusión del listado de empresas sancionadas, herramientas sencillas denunciar de forma anónima y un nuevo régimen sancionador con multas proporcionales al beneficio obtenido por la infracción.

«Las sanciones actuales son ridículas comparadas con las ganancias que obtienen las empresas. Hace falta un cambio inmediato», concluye Balsebre.

Asimismo, recalca que este no es un hecho puntual, «sino una práctica abusiva que se repite demasiado a menudo» y por lo que exige «soluciones reales e inmediatas para acabar con unas condiciones que hace décadas que ahoguen los viticultores».