Bajadas importantes en algunos tramos en el importe provisional de los eco-regímenes de la PAC 2025 incluidos en el anticipo del 16 de octubre

El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) ha informado de los importes unitarios provisionales de los eco-regímenes de la PAC 2025, que servirán para liquidar el anticipo a partir del próximo 16 de octubre. Las cantidades, que se estiman partiendo de las asignaciones financieras indicativas y con la información sobre las superficies solicitadas que trasladan las comunidades autónomas, presentan algunas bajadas importantes con respecto al importe provisional de los eco-regímenes de 2024.

Estos importes unitarios provisionales, según informa ASAJA Palencia en su web, servirán para el pago del anticipo del 70% del importe total al que tiene derecho cada agricultor o ganadero, que se podrá realizar desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre se abona el saldo, que puede llegar al 90% del total de la ayuda, que debe liquidarse con un importe definitivo y ya íntegramente nunca más tarde del 30 de junio del año siguiente.

Reproducimos a continuación el importe provisional de los eco-regímenes de 2025 y su comparación con el importe planificado y el precedente de 2023 (importe definitivo).

| AGRICULTURA DE CARBONO Y AGROECOLOGÍA |

Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos Tramo 1 (hasta 65 hectáreas): 43,64 euros/hectárea Tramo 2 (más de 65 hectáreas): 43,64 euros/hectárea

Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos Tramo 1 (hasta 95 hectáreas): 27,27 euros/hectárea Tramo 2 (más de 95 hectáreas): 27,27 euros/hectárea

Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano Superficies de hasta 70 hectáreas sin plurianualidad: 44,32 euros/hectárea Superficies mayores de 70 hectáreas sin plurianualidad: 31,024 euros/hectárea Con plurianualidad, se añade en ambos casos el complemento de 25 €/ha

Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano húmedo Superficies de hasta 30 hectáreas sin plurianualidad: 62,986183 euros/hectárea Superficies mayores de 30 hectáreas sin plurianualidad: 46,18 euros/hectárea Con plurianualidad, se añade en ambos casos el complemento de 25 €/ha

Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de regadío Superficies de hasta 25 hectáreas sin plurianualidad: 141,742439 euros/hectárea Superficies mayores de 25 hectáreas sin plurianualidad: 99,219707 euros/hectárea Con plurianualidad, se añade en ambos casos el complemento de 25 €/ha



| AGRICULTURA DE CARBONO |

Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos (pendiende inferior al 5%) Superficies de hasta 15 hectáreas sin plurianualidad: 59,12 euros/hectárea Superficies mayores de 15 hectáreas sin plurianualidad: 41,384 euros/hectárea Con plurianualidad, se añade en ambos casos el complemento de 25 €/ha



| AGROECOLOGÍA |

Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes

42,996797 €/ha (tramo único)

Si tenemos en cuenta estos importes provisionales para 2025, en comparación con los que se publicaron el año pasado por estas mismas fechas para esos mismos pagos en 2024 (anticipo del 70% y primer saldo de hasta el 90%), se aprecian algunas variaciones:

En la práctica de rotación con especies mejorantes en terrenos de secano bajarían considerablemente los importes a partir de 70 hectáreas.

En la misma práctica de rotación de especies mejorantes, pero en secanos húmedos, bajan ligeramente los importes en el tramo hasta las 30 hectáreas.

En el ecorrégimen de cubiertas en cultivos leñosos en terrenos llanos y con pendiente media baja significadamente la previsión de importes en el segundo tramo (más de 15 hectáreas).

En espacios de biodiversidad los cálculos iniciales arrojan un incremento aproximado del 10 % en el importe previsto.

No obstante, con la información definitiva que remitan las comunidades autónomas con la superficie total determinada (abril del próximo año), el Fega se establecerá el importe unitario definitivo, con el puede realizarse un segundo pago que complete el 100 % de la ayuda agotando la partida presupuestaria dispuesta para cada programa (en este caso, cada eco-régimen).