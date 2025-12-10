Baja el cereal por exceso de oferta, suben los forrajes con la llegada del invierno y la demanda y sube la carne en la lonja de León

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 10, nueva subida en la carne de vacuno, destacando los de 100 euros unidad tanto en pasteros macho como en hembras, la falta de oferta se ha acentuado coincidiendo con unas fechas donde la demanda se incrementa y por tanto no se esperan cambios de tendencia en un corto plazo.

En cuanto al ovino importante subida también de 0,40 €/kg vivo de lechazos y cabritos, en un mes de diciembre donde confluyen las comidas de empresa y las fiestas navideñas, este tipo de carne siempre ha estado muy ligado a la hostelería y a las celebraciones familiares.

En el sector del cereal bajada de 2 euros en tonelada para la cebada y 1 €/t trigo y centeno. La finalización del año fiscal ha incrementado la oferta cuando ya muchos fabricantes tenían cubiertas sus necesidades para lo que resta de año.

Subida también en el sector de los forrajes para la paja y la alfalfa que tiene que ver en este caso con la estacionalidad y la cercanía del invierno incrementa los pedidos por parte de los ganaderos ante la previsión de futuras necesidades.

En el resto de los sectores se ha impuesto la estabilidad y por tanto han repetido todas las cotizaciones.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 10-12-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 193,00 192,00 ▼ Cebada ** 188,00 186,00 ▼ Triticale 184,00 182,00 ▼ Centeno 167,00 166,00 ▼ Avena 138,00 138,00 = Maíz * 215,00 215,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 120 120 = Jaerla 100 100 = Kennebec 130 130 = Red Pontiac 120 120 = Red Scarlett 100 100 = Yona 100 100 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 180,00 185,00 ▲ Alfalfa paquete deshidratado 225,00 225,00 = Paja 1ª (Cebada) 30,00 33,00 ▲ Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 100,00 100,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes octubre-noviembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10818* 0,10818* = Leche de cabra 0,12020* 0,12020* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes noviembre.

Media provincia León E.Q. mes de noviembre leche oveja 13,139 y leche cabra 9,55 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,30 7,70 ▲ Cabritos hasta 11 kg 7,30 7,70 ▲ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 95,00 100,00 ▲ Corderos 15,1-18 kg 100,00 105,00 ▲ Corderos 18,1-23 kg 105,00 110,00 ▲ Corderos 23,1-27 kg 110,00 115,00 ▲ Corderos 27,1-35 kg 120,00 125,00 ▲ Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =