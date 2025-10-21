Azucarera, tras el cierre de plantas y despidos, comienza el lunes la campaña remolachera con la apertura de una fábrica de Toro que molturará todo el cultivo

Azucarera comenzará el próximo lunes, 27 de octubre, una nueva campaña remolachera en el norte, este año, con la novedad de que las 9.500 hectáreas sembradas se molturarán en la fábrica de Toro, la única de toda España que queda abierta después de que haya cerrado a primeros de octubre la de Jerez de la Frontera y dejado sin campaña a toda Andalucía.

Para llevar a cabo la campaña, Azucarera pondrá a disposición de sus remolacheros un total de 21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos que se utilizarán para el arranque de algunas zonas más pedregosas localizadas, sobre todo, en parcelas de León y alguna en el entorno de Toro. A estos 27 equipos de arranque, se suman, además, 13 cargadores limpiadores.

“Como venimos diciendo, los agricultores que antes entregaban en La Bañeza o en Miranda no notarán ninguna diferencia, ni para ellos supondrá trastorno alguno, puesto que tanto la logística del arranque, como la carga y el transporte, correrá a cargo de Azucarera. La única diferencia es que toda la remolacha se molturará en Toro. De este modo, Azucarera podrá concentrar inversiones y mantenimiento en una sola fábrica que recoja toda la remolacha del norte, ganando competitividad en un contexto de mercado muy exigente”, explica la directora Agrícola, Salomé Santos.

El plan de la fábrica de Toro es moler 8.000 toneladas líquidas al día, lo que supone una duración de la campaña de aproximadamente tres meses y medio. Los arranques se llevarán a cabo de forma escalonada, teniendo en cuenta la madurez del cultivo con el objetivo de que la remolacha llegue a su máximo potencial de sacarosa.

“Este año estamos percibiendo que tenemos un cultivo con mejores perspectivas que el año pasado”, apunta Santos, gracias, en gran parte, a las condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas, que han ayudado a controlar mejor las enfermedades foliares del fin del ciclo, por lo que la remolacha no ha sufrido ataques agresivos de cercospora.

“Estamos teniendo un cultivo con mayor porcentaje de masa verde y, por tanto, con recorrido para continuar produciendo azúcar. En general, estamos viendo un cultivo más sano que en la campaña anterior, por lo que todo apunta a que tendremos mejores rendimientos que el año pasado, a pesar de las siembras tardías”, añade la directora Agrícola de Azucarera.