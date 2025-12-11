Azucarera estudia emprender acciones legales contra COAG por decidir que invertirá en Paraguay y «difundir información falsa ya desmentida»

Azucarera estudia emprender acciones legales contra el sindicato agrario COAG que, según señala en una nota de prensa, «por segunda vez, vuelve a mentir afirmando que Azucarera va a invertir 42 millones de dólares para trasladar su producción a Paraguay. El pasado 30 de octubre, Azucarera ya desmintió esta difamación que publicó COAG Andalucía a través de una nota de prensa y que, en esta ocasión, ha realizado COAG Álava también a través de una nota de prensa y difundiendo la información en su página web».

De nuevo, Azucarera afirma que «no existe ningún plan de deslocalización ni inversión de ese tipo fuera de España. La inversión más cuantiosa que realizará la compañía se llevará a cabo en la fábrica de Toro (Zamora) en los próximos cinco años para convertirla en una de las más competitivas de Europa. En el último ejercicio, Azucarera ya ha invertido 2,4 millones de euros en esta fábrica, y está previsto destinar otros 28,8 millones en los próximos cinco años».

Respecto a la propuesta de remuneración de la remolacha a los agricultores en la próxima campaña, la empresa asegura que las afirmaciones realizadas por este sindicato agrario «son, igualmente, capciosas y tienen como objeto el descrédito de la compañía, cuya oferta de contratación individualizada cubre sus costes de producción, como no podría ser de otra manera en el actual marco legal en nuestro país».

“Frente a determinados comentarios y rumores que cuestionan el compromiso de la empresa con la remolacha, queremos dejar claro que el cultivo continuará siendo clave y, por ello, seguiremos acompañando y apoyando, desde la siembra hasta la cosecha a los agricultores con nuestros técnicos de campo y con nuestras dos organizaciones exclusivas, AIMCRA y Agroteo, que Azucarera pone a disposición de sus remolacheros”, afirma el consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero.

De igual forma, en su nota de prensa, afirma que «lamentamos la difusión de estas informaciones erróneas y malintencionadas que generan confusión entre los agricultores y la sociedad en general, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el desarrollo sostenible de nuestras operaciones en España».

Finalmente, quiere «ratificar, además, que Azucarera cumple con todos sus compromisos en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria porque, junto a la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, son su principal prioridad».