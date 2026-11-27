Azucarera ha presentado a sus agricultores su oferta de contratación para la campaña 2027/28 con la que refuerza su apuesta por el futuro de la remolacha azucarera en Castilla y León, al tener que elevar el precio esta campaña a 43€/t y asumir íntegramente el coste del transporte e incorporar un incentivo adicional para los agricultores que incrementen la cantidad de remolacha entregada en la fábrica respecto a la campaña 26/2.

Según la empresa, esta nueva oferta nace como respuesta al aumento de los costes de producción en el campo. Ante este escenario, Azucarera ha incrementado el precio para la campaña 2027/28 «con el objetivo de favorecer que la remolacha siga siendo una alternativa competitiva y rentable para los agricultores».

La nueva oferta se articula con un precio único para todos los agricultores dentro de cada modalidad de contrato y con los costes de transporte asumidos íntegramente por Azucarera.

«En el modelo estándar, en el que el agricultor gestiona directamente su cultivo, hemos fijado un precio de 43 euros por tonelada tipo de remolacha, sin incluir las ayudas, por lo que el agricultor podría ingresar en torno a 57 euros por tonelada», explicó la responsable Agrícola, Elba Rosique.

HABRÁ UN COMPLEMENTO ADICIONAL DE 3 EUROS POR TONELADA SOBRE LAS TONELADAS ADICIONALES ENTREGADAS RESPECTO A LA CAMPAÑA 26/27

Además, Azucarera quiere incentivar el crecimiento del cultivo. Por ello, los agricultores que incrementen sus entregas respecto a la campaña 2026/27 recibirán un complemento adicional de 3 euros por tonelada sobre las toneladas adicionales entregadas respecto a la campaña 26/27.

La oferta contempla también la modalidad en la que Azucarera presta apoyo en la gestión del cultivo, así como la financiación de insumos, con un precio de 40 euros por tonelada, igualmente sin incluir las ayudas y con el transporte a cargo de la compañía.

Esta semana, Azucarera ha celebrado varias jornadas en las localidades leonesas de Sahagún y Laguna de Negrillos, así como en Salamanca y Tordesillas (Valladolid), a las cuales asistieron más de medio millar de agricultores para conocer la oferta, y en las cuales la compañía trasladó un mensaje de confianza en el futuro del cultivo y su voluntad de mantener una relación de largo plazo con el sector remolachero de Castilla y León.

Actualmente, Azucarera cuenta con 9.182 hectáreas contratadas y 730 agricultores para la campaña 2026/27.

MÁS PRODUCTIVIDAD PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD

Junto a la oferta comercial, presentó también su estrategia agronómica para los próximos años, orientada a conseguir una mayor productividad y rentabilidad del cultivo. Las principales líneas de trabajo se centrarán en el impulso de la siembra temprana, la elección de variedades, el abonado, el control de malas hierbas, el riego y su eficiencia energética y la sanidad vegetal.

La gestión agronómica contará con el apoyo de AIMCRA a través de ensayos de investigación, asesoramiento personalizado a agricultores, formación y consultoría especializada, con especial atención a la digitalización, la eficiencia energética, el riego solar y la reducción de costes.

«El objetivo es avanzar progresivamente desde los rendimientos de las últimas campañas hacia más de 100 toneladas tipo por hectárea, un objetivo que ya hemos conseguido y superado en el pasado en Castilla y León y que es la clave para la rentabilidad del sector», según indicó en las jornadas el director de AIMCRA, José Manuel Omaña.