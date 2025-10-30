Azucarera aclara que la planta de Jerez no está cerrada porque «esta campaña» continúa operando con normalidad como refinería

Azucarera ha salido al paso de las declaraciones de COAG destacando el cierre de la planta de Jerez y afirma «que la planta de Jerez de la Frontera no cierra», sino que continúa su actividad «esta campaña» como refinería de crudo como viene haciendo desde 2008.

En una nota de prensa de la compañía azucarera, se señala que «ante las informaciones recogidas por varios medios de comunicación que aluden a informaciones recibidas de COAG Andalucía, ayer día 29 de octubre, queremos aclarar que son rotundamente falsas!.

En primer lugar, aclaran que «la fábrica de Jerez no está cerrada. Esta campaña continúa operando con normalidad como refinería, función que desempeña de forma ininterrumpida desde el año 2008 y dando empleo a 218 personas».

En segundo lugar, también asegura que «es falsa la afirmación de que Azucarera vaya a invertir 42 millones de dólares en Paraguay para trasladar parte de su producción a ese país. No existe ningún plan de deslocalización ni inversión de ese tipo», asegura en su comunicado.

Finalmente ponen el acento en que «lamentamos la difusión de estas informaciones erróneas, que generan confusión entre los agricultores, el sector y la sociedad en general, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el desarrollo sostenible de nuestras operaciones en España».

Cabe destacar que en la nota de prensa de COAG, en su primera línea se afirmaba literalmente «lamenta el cese definitivo —aunque la empresa lo defina como «momentáneo»— de la actividad en la Azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz)».

Asimismo, es de resaltar que en este comunicado de Azucarera se asegure que en la planta jerezana «esta campaña continúa operando con normalidad como refinería», pero no aclara cuál será su futuro.