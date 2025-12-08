ARANCELES
Ayudas por valor de 457.000€ para la transferencia de conocimiento al sector agrario gracias a distintos certámenes agroganaderos

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha concedido ayudas por más de 457.000 euros que respaldan certámenes agroganaderos organizados en el territorio andaluz durante 2024 cuyo objetivo final era la transferencia de conocimientos a agricultores y ganaderos. Estas subvenciones se enmarcan en las líneas de apoyo del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía y cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Los beneficiarios, cuyo listado se ha publicado en la web oficial de la Consejería (https://lajunta.es/648n7), deben tramitar la solicitud de pago de estas ayudas por vía telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía. El plazo para realizar la gestión se extiende hasta el día 19 de diciembre; y debe aportarse también la documentación que justifica la realización del certamen como establecen las bases reguladoras de las subvenciones.

A través de la concesión de estas ayudas, el Gobierno andaluz busca compensar parte de la inversión necesaria para la puesta en marcha de iniciativas que redundan en la competitividad y rentabilidad del sector al ofrecer información de utilidad a los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma.

En concreto, se han aprobado subvenciones para cuatro certámenes ligados al sector olivarero, actuaciones a las que se destina un total de más de 71.000 euros. Asimismo, también se respalda la organización de encuentros dirigidos a profesionales andaluces que se dedican a otras actividades agrarias. En este caso, se han concedido 17 ayudas cuyo valor total ronda los 390.000 euros.

