Ayudas al porcino ibérico por el Covid: De los 10 millones prometidos solo se han repartido menos de 300.000€ en España

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha denunciado que la línea de ayudas que había puesto en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias del Covid-19 en el sector del porcino ibérico han sido «muy deficientes porque no han llegado a los ganaderos y se han quedado solo en una operación de marketing«. Por eso, reclaman que el dinero no consumido en las ayudas al porcino ibérico se reconduzca para que el ganadero «pueda optar a ellas de manera real y no ficticia como hasta ahora».

De la partida anunciada de 10 millones de euros para la producción del porcino ibérico en toda España, solo se han repartido 298.480 euros, o lo que es lo mismo, solo se han beneficiado 7.426 cochinos. En el ámbito extremeño la cifra asignada ha sido irrisoria, siendo de tan solo 62.080 euros, de 10 millones, el 0,62% de total, beneficiándose de esta subvención 1.552 cerdos ibéricos.

Para el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, «estas cifras de las ayudas al porcino ibérico son la consecuencia de sacar una línea de ayudas sin escuchar al sector y a la gente del campo, por lo que nos encontramos con que ha sido una tomadura de pelo».

Desde APAG Extremadura Asaja recuerdan sus alegaciones y que los requisitos establecidos en el Real Decreto dificultaban el acceso del sector a las ayudas, lo que las hacía inaccesibles». Y es que, estas ayudas eran para cochinos entre 5 y 9 meses de edad, con un peso vivo, por animal, máximo de hasta 120 kilos, lo que hace que sean productos para venta como carne fresca y no como paletas y jamones, por su tamaño. En definitiva, los ganaderos de cerdo ibérico no han encontrado compradores para estos animales tan pequeños.

El dirigente agrario ha denunciado que, ante una situación crítica, como la que está viviendo el campo en la actualidad, el gobierno ha dejado al sector del porcino ibérico abandonado a su suerte, como también está ocurriendo con el resto de sectores, puesto que todavía no han llegado las ayudas Covid a las demás producciones, ya sea ovino, caprino, equino, bovino de lidia, etc. Lo que se ha pedido

«Al final, en vez de ayudar a un sector vital en un momento de gran dificultad, lo que nos hemos encontrado es un Real Decreto con condiciones tan difíciles de cumplir que ha hecho imposible acceder a las ayudas, por lo que más que un alivio para el campo lo que ha sido es una operación de márquetin y un brindis al sol del Gobierno para justificar que se hacía algo por el campo, pero sin contar con el campo.

Por todo, desde Asaja se ha solicitado al ministerio de Agricultura que el dinero no consumido de estas ayudas al porcino ibérico se reconduzca para que el ganadero pueda optar a ellas de manera real y no ficticia como hasta ahora. Esos fondos son muy necesarios para los ganaderos de porcino ibérico, por lo que se debe abrir una nueva línea de ayudas que sea «ágil y eficaz».