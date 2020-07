Aviso de un colapso: O se adoptan medidas extraordinarias ahora para el mercado vitivinícola en la nueva campaña o habrá problemas

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un paquete de medidas extraordinarias para evitar un colapso del mercado vitivinícola en la nueva campaña. Los cupos abiertos para la concesión de ayudas en el sector del vino para paliar los efectos del COVID19, (destilación de crisis, almacenamiento privado y vendimia en verde), se han cubierto en su totalidad y se han tenido que aplicar un coeficiente de reducción, ya que las solicitudes superan con creces los límites establecidos. “Desgraciadamente, se han confirmado las previsiones y el presupuesto previsto no ha cubierto las expectativas ni de lejos. Resultas evidente que si no se refuerzan las medidas adoptadas no tendrán apenas efecto en el mercado”, ha lamentado Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG.

Los rebrotes y el impacto en el turismo y el canal HORECA no ayudan a la reactivación del consumo en el mercado interno. A todo ello se unen los preocupantes datos del mercado exterior: el volumen de vino exportado en mayo ha sufrido un retroceso del 22,4% respecto a la campaña pasada y la facturación cayó un 24,2%.

Aunque con las medidas adoptadas se podrán retirar 4,5 millones de hectólitros del mercado (de los cuales 2 millones serán de forma temporal), en el inicio de la nueva campaña (1 de agosto 2020) nos encontraremos con un nivel de existencias en bodegas y cooperativas que tensionará el mercado. “Se debe mandar un claro mensaje al sector de que estamos haciendo los deberes en tiempo y forma para evitar el colapso y unos serios desequilibrios entre oferta y demanda y salvaguardar así la renta los viticultores, los más afectados y vulnerables en una crisis de mercado”, ha subrayado Vizcaíno.

En ese sentido, desde COAG se ha trasladado al MAPA que es “absolutamente necesario” prever una serie de medidas que nos permitan anticiparnos a una situación de crisis grave: