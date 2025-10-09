Avilagro lidera un proyecto pionero de salud laboral en la industria agroalimentaria abulense: ‘Sembrando prevención, cosechando salud’

La Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila, Avilagro, celebró hace unos días su Junta Directiva en la que se repasaron los avances de este año y se aprobaron las próximas líneas de trabajo. Y entre los proyectos llevados a cabo este año destaca su programa ‘Sembrando prevención, cosechando salud’, proyecto financiado por la Junta de Castilla y Leon dentro del programa Nos impulsa, una iniciativa pionera centrada en la prevención laboral y la salud integral de los trabajadores del sector.

El programa ha incluido sesiones para la gestión del estrés y la ansiedad, talleres de nutrición y jornadas sobre riesgos laborales. Todas las actividades han contado con una asistencia fiel y comprometida, lo que confirma el interés del sector en mejorar el bienestar de sus equipos.

Los participantes en el programa ‘Sembrando prevención, cosechando salud’ han valorado muy positivamente la experiencia, destacando la utilidad práctica de los contenidos y el ambiente participativo de las sesiones. Muchos de ellos recomiendan que más empresas se sumen a futuras ediciones, ya que consideran que la iniciativa contribuye directamente a mejorar la salud, la motivación y la cohesión de los equipos de trabajo en el sector agroalimentario.

Otro de los hitos destacados de este año, será la celebración del III Encuentro de Socios Avilagro, programado para el 15 de noviembre en la Cooperativa Capra Hispánica, Higo de Gredos, en El Raso (Candeleda). Este evento pretende ser un espacio para fomentar la unión, donde empresarios asociados, junto a sus familias, podrán reforzar lazos, compartir experiencias y fortalecer la identidad del sector en un ambiente cercano e informal. El programa incluirá actividades participativas, degustaciones de productos locales y talleres prácticos, como la elaboración de bombones, con el objetivo de poner en valor el talento y la riqueza agroalimentaria de la provincia.

Con estas iniciativas, Avilagro refuerza su compromiso con la profesionalización y competitividad del sector agroalimentario de Ávila, apostando por la innovación, la formación y la salud en el trabajo.