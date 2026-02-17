Ávila exige a la Junta el levantamiento inmediato del acotamiento de los pastos tras los incendios del verano para no perder las ayudas de la PAC

Desde ASAJA Ávila exigen a la Junta de Castilla y León el levantamiento inmediato del acotamiento de los pastos en la provincia afectados por los incendios del pasado verano, ya que en caso contrario sin superficie admisible suficiente, las explotaciones ven recortados sus ingresos de las ayudas de la PAC y su viabilidad económica.

La organización recuerda que se trata de «un compromiso adquirido e incumplido» por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de su consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ya el 22 de agosto del pasado año, tras presidir en Valladolid una reunión de trabajo con las organizaciones profesionales agrarias, asumió el compromiso de mantener la admisibilidad de esas superficies de pastos a efectos de las ayudas PAC de los años 2026 y siguientes.

Recientemente ya se han levantado los pastos en las provincias de Salamanca, León y Zamora, y en León incluso se ha producido un anuncio oficial de su Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, reflejado en el Boletín Oficial de aquella provincia, del pasado 12 de febrero. Pero en Ávila, lamentan desde la organización, «ni sabemos ni se comunica nada, no existe comunicación pública clara, ni anuncio oficial ni explicación transparente sobre si en nuestros pastos abulenses va a suceder lo mismo en un futuro cercano, lo que nos provoca una profunda sensación de agravio. Si la normativa es la misma en toda Castilla y León, su aplicación debe ser homogénea. No puede haber provincias de primera y provincias de segunda. No puede haber anuncios públicos y transparencia en unas y silencio administrativo en otras. Es de justicia levantar la superficie afectada por los incendios tanto de 2025 como de los últimos cinco años».

Además, reiteran su enfado porque «no es la primera vez que Ávila se encuentra a la cola en decisiones medioambientales que afectan directamente al campo. Una vez más, nuestros ganaderos y agricultores se ven obligados a trabajar en la incertidumbre, sin saber si se les aplicarán las mismas medidas que ya se están aplicando en otras provincias».

«EXIGIMOS IGUALDAD Y TRANSPARENCIA. SI EXISTE UN COMPROMISO POLÍTICO, DEBE CUMPLIRSE SIN DISCRIMINACIONES TERRITORIALES”

El artículo 92 de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León suspende automáticamente durante cinco años los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en las zonas afectadas por los incendios, aunque permite a las autoridades de Medio Ambiente su levantamiento. Al suspender el aprovechamiento, esas hectáreas dejan de ser elegibles para las ayudas de la PAC con las graves pérdidas económicas que ello supone. Por tanto, el levantamiento de pastos no es una cuestión menor ni técnica, es una cuestión de supervivencia para muchas explotaciones.

Para la ganadería extensiva, el levantamiento de la superficie de pastos es clave. Sin superficie admisible suficiente, las explotaciones ven recortados sus ingresos y su viabilidad económica. La incertidumbre sobre si los pastos se van a levantar o no afecta directamente a la planificación de la campaña y a la seguridad jurídica de agricultores y ganaderos.

Por tanto, para ASAJA «exigimos igualdad y transparencia. Si existe un compromiso político, debe cumplirse sin discriminaciones territoriales. Si en Salamanca, León y Zamora se han levantado los pastos, deben levantarse también en Ávila de manera inmediata y además debería hacerse de manera transparente y pública para que desde las organizaciones agrarias podamos gestionar debidamente esa información y hacérsela llegar a nuestros agricultores y ganaderos. El campo abulense merece respeto, claridad y el mismo trato que el resto de provincias».