Aunque se mantiene la prudencia, el virus Shamonda se extiende hasta Euskadi: Gipuzkoa detecta el primer caso en una explotación de vacuno

Gipuzkoa ha detectado un caso de virus Shamonda tipo 2 (SHAV) en una explotación ganadera de vacuno ubicada en la comarca de Donostialdea, según han confirmado la Diputación y el Gobierno vasco, que han lanzado un mensaje de «tranquilidad» ya que el riesgo para la población general es «muy bajo».

La institución foral ha informado este lunes en un comunicado de que se trata del primer caso identificado en Gipuzkoa en el marco de las labores de vigilancia epidemiológica que desarrollan sobre esta y otras enfermedades emergentes que afectan a la cabaña ganadera.

La Diputación ha trasladado un mensaje de tranquilidad ya que el virus, que se contagia por un mosquito, afecta principalmente al ganado vacuno con síntomas habitualmente «leves y transitorios».

En la misma línea, el Departamento de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha recordado que, con la información disponible, «el riesgo para la población general se considera muy bajo» y ha señalado que «no hay evidencias de transmisión a través del consumo de carne, leche o productos derivados».

IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Aunque el patógeno no provoca la muerte del animal, sí impacta en la producción de leche mientras sufre los síntomas que suelen ser principalmente fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

En Gipuzkoa no se han detectado hasta el momento nuevos positivos ni en esta explotación ni en otras del territorio, según ha precisado la Diputación, que mantiene activas las tareas de vigilancia y seguimiento con el objetivo de conocer la evolución de la situación epidemiológica y detectar precozmente cualquier posible caso.

En esta línea la Diputación ha recomendado al sector que mantenga una vigilancia reforzada de los animales, comunique inmediatamente cualquier sospecha a los servicios veterinarios y aplique medidas de control de insectos en las explotaciones con el fin de reducir en la medida de lo posible la exposición de los animales a los vectores transmisores.

El Gobierno Vasco ha recordado que desde el verano de 2026, la enfermedad se ha detectado en trece países europeos. En España, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado casos en explotaciones bovinas de Córdoba, Cantabria, Toledo, Ávila, Madrid y Girona.