Asumen que la estrategia de la vacuna voluntaria contra lengua azul no ha funcionado y proponen una coordinación nacional desde el Ministerio

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Murcia, Sara Rubira, ha reconocido que la vacuna preventiva voluntaria contra la lengua azul, que ataca al ganado ovino y caprino, «no ha funcionado para frenar la enfermedad, por lo que ha pedido una «coordinación nacional» por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Rubira, quien contestaba de esta forma a una pregunta del grupo Mixto (Podemos-IU/V-AV) sobre vacunación de la cabaña ganadera de la Región frente a la lengua azul en el Pleno de control celebrado este jueves, ha recordado que esta enfermedad es un problema que afecta a toda España, salvo a Canarias.

Por ello, ha solicitado «coordinación nacional, ayudas a los ganaderos por las muertes de los animales y una compra conjunta de vacunas» para que «esto no se convierta en un mercado persa».

«El Ministerio nos ha dejado solas a las CCAA, que luchamos contra esta enfermedad con las herramientas que tenemos», ha apostillado.

Sin embargo, la portavoz del grupo Mixto, María Marín, ha mostrado una visión muy diferente y ha reprochado al Gobierno regional que «siempre vaya por detrás de los acontecimientos reales» y ha abogado por la vacunación obligatoria y gratuita.

La consejera de Agricultura también ha respondido a una pregunta del diputado del PP, Jesús Cano, sobre la nueva Política Agraria Común (PAC).

Rubira ha subrayado que «llevamos muchos meses trabajando» para evitar cualquier recorte, y ha señalado que «aunque la Comisión Europea ha comenzado a hacer propósito de enmienda, no es suficiente».