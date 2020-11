Asturias se harta de esperar y exige al Principado que proceda al anticipo del pago de las ayudas directas de la PAC

Asturias es de las pocas Comunidades Autónomas que aún no ha pagado el adelanto de la PAC, aunque legalmente tiene de plazo hasta el 1 de diciembre. Por eso, COAG-Asturias ha exigido al Principado «proceda de forma inminente al pago del anticipo del 70% de los pagos directos las ayudas PAC. No nos parece de recibo que Asturias deje rezagados a nuestros agricultores y ganaderos, respecto a otras Comunidades Autónomas en el anticipo de las ayudas nuestra situación es crítica y ya no podemos esperar más».

La organización agraria, lamenta que pese a que España cuenta con el beneplácito de la Unión Europea para el anticipo de un 70% de los pagos directos de la PAC, «nuestros agricultores y ganaderos asturianos pasan por una situación crítica con unos precios cada vez más alejados de los costes de producción y aún no han percibido, a día de hoy, unas ayudas que pueden suponer en la mayoría de los casos un apoyo muy necesario para evitar el cierre de algunas explotaciones».

En este sentido, recuerdan que el pasado 16 de octubre siete comunidades autónomasya habían solicitado al FEGA la prefinanciación necesaria para poder realizar el pago del anticipo a partir de mañana, éstas son: Andalucía (852.050.249 euros); Castilla-La Mancha (351.923.279); Castilla y León (517.490.972 euros); Extremadura (162.678.703,09 euros); Murcia (22.282.594 euros); Navarra (53.908.285 euros); y Comunidad Valenciana (31.247.165 euros). Entre ellas no se encontraba Asturias.

La cantidad anticipada engloba el pago del régimen de pago básico y el pago verde (los denominados regímenes desacoplados de la producción, que no exigen el mantenimiento de un cultivo concreto), que puede suponer un adelanto de 2.937 millones de euros. El resto de los pagos directos de la campaña 2020 de la PAC se abonarán a partir del 1 de diciembre.

Por todo ello, COAG-Asturias insiste en exigir que al Principado de Asturias que proceda de forma inminente al pago del anticipo del 70% de los pagos directos las ayudas PAC, porque » ya no podemos esperar más».