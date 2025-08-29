Asturias confirma dos casos de lengua azul bovina en dos explotaciones de vacuno de Las Regueras y Ribadesella y un caso de gripe aviar

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha confirmado este jueves 28 dos casos positivos de lengua azul bovina con el serotipo 3 detectados en una explotación de ganado de trato del concejo de Las Regueras y en una explotación de reproducción de carne de Ribadesella, informa el Ejecutivo autonómico. Asimismo, ha reportado un caso de gripe aviar.

El Principado, que mantiene actuaciones de vigilancia ante posibles casos sospechosos, ha procedido a realizar esta notificación en el sistema de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve)

El caso positivo de Las Regueras, que afecta a una vaca que permaneció asintomática en todo momento, ha sido confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete.

El mismo laboratorio ha confirmado el positivo de otra vaca en el concejo de Ribadesella, cuyo animal había manifestado sintomatología -babeo, carrilleras inflamadas y enrojecidas sin úlceras, diarrea, atonía de panza y cojera-.

Medio Rural recuerda en una nota que en enero de 2025 el Ministerio de Agricultura y las comunidades cambiaron la estrategia ante la presencia de esta enfermedad, cuya vacunación pasó a ser voluntaria y las restricciones de movimientos fueron eliminadas.

No obstante, el Principado insiste en la recomendación de la vacunación de los animales y en la adopción de medidas de desinsectación de ejemplares, instalaciones y vehículos.

En este sentido, Asturias mantiene la profilaxis gratuita de los serotipos 4 y 8 para las explotaciones que lo soliciten y financia la profilaxis de otros serotipos con una ayuda económica para compensar su coste.

La consejería incluirá el serotipo 3 entre las vacunas objeto de compensación en la próxima convocatoria de ayudas.

Por otro lado, también se ha notificado en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria un caso de Influenza Aviar, conocida como gripe aviar, de alta patogenicidad H5N1 en un ave silvestre, un alcatraz recogido por agentes del Servicio de Vida Silvestre en Ribadesella, cuyo caso también ha sido confirmado por el Laboratorio de Algete.