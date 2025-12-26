Asturias amplía las medidas de protección ante la dermatosis y prorroga hasta el 18 de enero la suspensión del mercado de ganado de Siero

El Gobierno del Principado ha prorrogado hasta el 18 de enero la suspensión del mercado nacional de ganado de Pola de Siero (Asturias) y amplía las medidas de protección para prevenir la propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Durante este periodo, se permitirá la compraventa de vacas, toros y bueyes de más de un año que permanezcan en Asturias desde, al menos, el 22 de octubre, fecha en la que comenzaron las medidas extraordinarias contra la enfermedad.

El recinto seguirá operativo como punto de carga para terneros menores de un año. Como hasta ahora, los vehículos procedentes de otras comunidades deberán acceder vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

Además, se mantiene la prohibición de celebrar ferias y mercados bovinos en todo el territorio hasta el 31 de enero, aunque continúan autorizados los de ganado caprino, ovino y caballar.

También sigue vigente la obligación de solicitar autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo, con una notificación mínima de 30 días y validación por parte de los servicios veterinarios oficiales, que supervisarán la carga en Pola de Siero.

Estas medidas buscan reducir el riesgo de entrada de reses procedentes de otras regiones sin paralizar la actividad económica, ya que se permite la venta de terneros y vacuno mayor criados en Asturias.

La Consejería de Medio Rural recuerda que es imprescindible cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias: limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad a la Administración, ya que la detección precoz es clave para contener posibles brotes.