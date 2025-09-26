ASAJA Murcia abandona Ailimpo por discrepancias internas y porque «ningunea a los agricultores en beneficio del comercio y la industria»

La Junta Directiva de ASAJA Murcia ha acordado por unanimidad abandonar la Asociación Inteprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) «por la tibia defensa de los intereses de los agricultores, tanto de la Región de Murcia como del resto de la geografía española», según destacan en un comunicado, donde se resalta que «ningunea a los agricultores en beneficio del comercio y la industria».

Según ha explicado el presidente de la entidad murciana, Juan de Dios Hernández, «hemos decidido salir de Ailimpo puesto que nuestros agricultores están cansados de las actuaciones de esta organización, ya que no se les tiene en cuenta y además, sus intereses no están representados en el seno de esta interprofesional. Entendemos que así, no podemos pertenecer a esta entidad ni un día más».

Por su parte, el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha comentado también que «las discrepancias entre los intereses del comercio y la industria con los de los agricultores, no se han abordado con el adecuado equilibrio, ni con el suficiente consenso que debe existir en una organización de este tipo».

Además, el máximo responsable de ASAJA ha señalado que «hemos constatado que en el seno de la Interprofesional se toman decisiones que solamente benefician a la rama del comercio y la industria, y nunca a los agricultores. Por tanto, no tiene ningún sentido formar parte de esta interprofesional».

«Los agricultores no estamos representados en esta organización, además, en numerosas ocasiones, se nos ha faltado el respeto con diversas declaraciones que han atentado contra nuestros legítimos intereses», matiza Juan de Dios Hernández.

«Si la situación cambia, desde ASAJA estamos dispuestos a reconsiderar volver a ingresar en Ailimpo, pero desde este momento ya estamos fuera de la misma», ha sentenciado Juan de Dios Hernández.