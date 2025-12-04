Asaja Madrid lanza un impulso por la digitalización a través de una APP para el control y el mantenimiento de las explotaciones ganaderas

La digitalización del sector agropecuario se ha convertido en una de las prioridades de las nuevas políticas de la Unión Europea en materia agrícola y ganadera. Consciente de este contexto, Asaja Madrid ha lanzado una innovadora aplicación dirigida al control y el mantenimiento de las explotaciones ganaderas. A través de una APP, los profesionales del sector podrán gestionar y supervisar de una manera eficiente, y con todo detalle, las actividades diarias de sus granjas desde sus dispositivos móviles, tabletas u ordenadores. La herramienta de Asaja Madrid presenta un uso sencillo e intuitivo y su empleo agiliza procesos y tiempos.

Cuestiones como dar de alta un nuevo animal que ha nacido en nuestra explotación, comunicar el alta o la baja de ganado o recoger la aplicación de un tratamiento medicamentoso recetado por el veterinario resultan muy fáciles a través de esta nueva herramienta.

Con el respaldo de las políticas de digitalización y sostenibilidad, la APP se presenta como una solución integral para acompañar a los profesionales de la cría hacia un modelo de gestión más moderno y responsable, adaptado a los retos de un siglo XXI donde la digitalización de las labores agrícolas será crucial para garantizar la competitividad y la sostenibilidad del sector.

“HAY QUE HUIR DEL ENCORSETAMIENTO DE UN PLAZO OFICIAL, POR ESO IMPULSAMOS ESTA APLICACIÓN CON EL OBJETIVO DE HACER MÁS FÁCIL Y MÁS EFICIENTE LA GESTIÓN DIARIA DE LAS EXPLOTACIONES»

«Los ganaderos tienen a su alcance una herramienta que les da cobertura a sus labores cotidianas, pero sustituyendo totalmente lo que hasta ahora se tenía que hacer en papel. Esta aplicación alimenta el mismo libro que te exigen las autoridades, en nuestro caso la Comunidad de Madrid, o la correspondiente en otras localizaciones, y lo hace con un ahorro de tiempo sustancial. Procedimientos de índole retrospectiva, como la búsqueda de animales o de tratamientos, se hacen ahora de una forma mucho más rápida. La aplicación no sólo supone un importante ahorro de tiempo: también es un gestor de documentos. Es un feedback que nos han dado ganaderos más jóvenes con los que estamos trabajando, que para ellos es todo un disco duro virtual donde tienen a mano diferentes documentos», explica José Antonio Martín, responsable de ganadería de Asaja Madrid.

«La digitalización de los sectores agrícola y ganadero es un proceso imparable. Hay áreas donde su implementación es mucho más compleja, que requieren sus tiempos y tienen que huir del encorsetamiento de un plazo oficial que, lejos de ayudar, generará descontento y frustración. Pero en otras es más factible, más inmediato. Y es ahí donde hay que centrar los esfuerzos y la pedagogía en un primer momento para que los avances a otros niveles se puedan seguir dando. Esta aplicación que impulsamos desde Asaja Madrid nace con el objetivo de hacer más fácil y más eficiente la gestión diaria de nuestras explotaciones», valora Francisco José García, presidente de Asaja Madrid.

La aplicación de Asaja Madrid está disponible tanto para Android como IOS en Google Play y en la APP Store. Para más información sobre esta herramienta, sobre otros beneficios que plantea su empleo y sobre las condiciones de uso se puede contactar con Asaja Madrid a través de sus diferentes canales de información, a través del teléfono 915 540 848 o mediante el correo electrónico asajamadrid@asajamadrid.com