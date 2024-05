Asaja, COAG y Cooperativas mantienen su pulso con el Gobierno y apuestan por la unidad de acción con 12 medidas propias para el campo

Las organizaciones agrarias ASAJA y COAG junto a Cooperativas Agroalimentarias de España enviarán al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, un documento «constructivo» con 12 medidas para renegociar soluciones al campo tras descolgarse del plan que les presentó el Gobierno.

Cooperativas, Asaja y COAG han revelado que no tienen concretado un calendario de protestas en caso de que no se tengan en cuentas sus propuestas; no obstante, el presidente de Asaja ha avisado de que puede haber movilizaciones en sectores concretos, como el ganadero, si no hay avances en el foro sobre este sector al que han sido convocados por parte del Ministerio para la próxima semana.

En una rueda de prensa conjunta de sus principales representantes, Ángel Villafranca (Cooperativas), Pedro Barato (Asaja) y Miguel Padilla (COAG) han defendido este nuevo plan de 12 medidas que intenta mejorar el de 43 medidasque fue firmado finalmente por las organizaciones agrarias Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Unión de Uniones, esta última organización fuera del Consejo Asesor Agrario.

El dossier enviado a Planas recoge 12 medidas en materia de PAC, comercio internacional, Ley de la cadena, agua, ganadería, relevo generacional, trabajo, financiación, fiscalidad, seguros agrarios, medio ambiente y fauna salvaje.

LAS DOCE SOLUCIONES CONCRETAS PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DEL CAMPO

El documento presentado en el que defienden desde la unidad de acción que la agricultura es una «cuestión de Estado» recoge 12 medidas «concretas» para los problemas del campo.

POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

Los firmantes del documento reclaman una «simplificación real» y la eliminación de la burocracia que impide «la viabilidad de la agricultura profesional e independiente».

En el texto aseguran que es «desalentador que no se reconozca el compromiso con la sostenibilidad de la actividad agraria y los avances logrados en los últimos años» y piden una revisión «profunda» de otras política comunitarias como las de comercio y el medioambiente.

Reconocen los «avances importantes» como la voluntariedad del cuaderno digital y en la simplificación de la aplicación de la condicionalidad reforzada en las negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero piden que se siga trabajando sobre «la obligación de fotografías georreferenciadas».

COMERCIO INTERNACIONAL



Reclaman un cumplimiento «estricto» de los acuerdos comerciales y la introducción de las cláusulas espejo en ellos, de forma que no se produzca una competencia desigual «en materia ambiental y social».

A su juicio, en el comercio internacional y las importaciones es «necesario establecer unas reglas productivas coherentes con la normativa de la Unión Europea (UE) y «asegurar un control efectivo», y proponen la creación de una Comisión Permanente sobre importaciones.

CADENA ALIMENTARIA



Para las tres organizaciones, el objetivo de la ley de la cadena de ser «garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias», lo que en su opinión «es muy difícil», con regulaciones diferentes según los Estados Miembros y sin medidas de protección de la producción europa en frontera.

En este punto, apelan al respeto a la modelo de empresa cooperativa agroalimentaria, «sacando del ámbito de actuación de la ley la relación entre el socio y su cooperativa» y que a efectos de contratos tengan «el mismo tratamiento que el resto de modelos empresariales», para evitar la desventaja competitiva actual.

AGUA

Piden al Gobierno una política hidráulica con inversiones en infraestructuras y que se haga «una apuesta decidida por el agua», en una estrategia consensuada entre las administraciones para evitar que siga siendo «un arma arrojadiza entre distintas siglas políticas».

Y demandan que se conciencie a la sociedad sobre la importancia del regadío, «superando una imagen distorsionada de lo que significa y representa: un tercio de la tierra de labor supone dos tercios de la producción final agrícola».

GANADERÍA

Respeto para el sector ganadero y reconocer la importancia tanto de la ganadería extensiva como intensiva, ya que consideran que «están siempre en la diana de campañas de desprestigio» que lo «vinculan» con el calentamiento global o con enfermedades graves».

Además, alertan de que hay exigencias españolas en cuestiones de sanidad y bienestar animal que «van más allá de la europeas».

TRABAJO

Solicitan la adaptación de la reforma laboral a las necesidades del campo, según las circunstancias de la producción; es decir, que se tengan en cuenta las particularidades del empleo agrario, que es de carácter temporal por las campañas, y que «no significa precariedad laboral».

Exigen «coherencia y cooperación entre los diferentes ministerios como Trabajo, Migraciones e Interior», que se reduzcan las cargas sociales, haya bonificaciones a los empresarios agrarios en Seguridad Social ante las continuas subidas reiteradas del SMI y la adaptación y aplicación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrícolas.

RELEVO GENERACIONAL



En este sentido, apuesta por «medidas de apoyo reales», políticas y económicas, de modo que no sólo se incorporen los jóvenes al campo sino que permanezcan, a través de la profesionalización y la rentabilidad de sus explotaciones.

FINANCIACIÓN Y SEQUÍA



El documento incluye la petición de líneas de financiación bonificadas para 2024 para los sectores y territorios más afectados por la sequía, incluidos los agricultores de regadío afectados por la reducción de sus dotaciones.

Califican de necesarias las «ayudas directas» por la reducción de la producción y de la rentabilidad; en el caso de las cooperativas creen que deben contar con líneas propias para poder afrontar la falta de abastecimiento de sus productores socios.

FISCALIDAD

En el texto, se plantea la adaptación de los límites de la estimación objetiva del IRPF (módulos) a 300.000 euros en el sector agrario por la inflación y medidas para los agricultores y ganaderos en estimación directa del IRPF.

SEGUROS AGRARIOS



En este ámbito, piden que se garantice el presupuesto necesario, que se atiendan la siniestralidad extraordinaria provocada por el cambio climático con fondos fuera del Seguro Agrario Combinado y que se separen los daños normales de los extraordinarios por dicha causa; creen necesario «redefinir» la subvención adicional por contratación colectiva.

MEDIOAMBIENTE

Solicitan que se adapten los compromisos y la agenda del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor, teniendo en cuenta «el factor humano» y reconociendo «la necesidad de continuar adoptando prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la protección de hábitats».

Por tanto, piden que se tenga en cuenta el papel de la agricultura y ganadería en las zonas rurales como parte esencial en la conservación del medio ambiente, ya que «la ley de la restauración de la naturaleza pretende suprimir la agricultura en determinadas zonas protegidas,» algo «inaceptable».

FAUNA SALVAJE



Plantean que se suspenda la inclusión del lobo en el listado de Especies en régimen de protección especial (Lsepre).

Se puede leer el documento íntegro aquí.