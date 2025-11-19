ASAJA CLM impulsa la nueva Sectorial Regional del Pistacho para reforzar la representación y defensa del sector productor

ASAJA Castilla-La Mancha ha constituido la Sectorial Regional del Pistacho, un nuevo órgano interno creado con el objetivo de reforzar la voz, la representación y la defensa de los productores ante la Administración, la industria y la distribución, en un momento clave para la organización y vertebración del sector en la región.

La reunión de constitución fue inaugurada por el presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de contar con un espacio propio para coordinar estrategias y unificar criterios. Por su parte, el secretario general, Florencio Rodríguez, agradeció el trabajo realizado para hacer posible esta sectorial, subrayando que se trata de una herramienta “imprescindible para acompañar los avances que se están negociando con la Administración regional, como la futura Interprofesional y el impulso de la IGP del Pistacho de Castilla-La Mancha”.

Los miembros de la sectorial acordaron por unanimidad el nombramiento de Carlos Pérez Gómez como portavoz regional, con el propósito de liderar una representación equilibrada y asegurar una defensa firme de los pistacheros ante los retos presentes y futuros.

La reunión también sirvió como preparación para el próximo encuentro convocado por la Dirección General de Producción Agroalimentaria, donde se analizará la situación actual del sector y se abordarán asuntos prioritarios como la tramitación de la figura de calidad del pistacho, el desarrollo de la Interprofesional y otras cuestiones estratégicas.

Ante este escenario, la nueva Sectorial de ASAJA CLM definió sus líneas de trabajo, asumiendo el compromiso de coordinar y defender los intereses del sector productor, participar activamente en la configuración de órganos, ayudas, estrategias y acciones de promoción, así como velar por que los agricultores tengan una presencia determinante en todos los foros y estructuras de decisión.

Con esta constitución, ASAJA CLM reafirma su papel como referente y principal fuerza de representación del campo regional, contribuyendo a consolidar un sector del pistacho fuerte, estructurado y con futuro.