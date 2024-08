Arranca una nueva edición del Programa Cultiva de estancias formativas en las explotaciones agrarias de UPA

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado que abre hasta el día 5 de septiembre el plazo para solicitar la participación en el Programa Cultiva 2024. Se trata de una iniciativa diseñada para ofrecer a agricultores y ganaderos estancias formativas con la oportunidad de formarse y desarrollarse en explotaciones agrarias ‘modelo’ situadas en toda España.

Este programa cubre todos los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los participantes, además de ofrecer una compensación para la contratación de personal que gestione sus explotaciones durante su ausencia.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), junto con otras entidades colaboradoras, hace posible desarrollar el Programa Cultiva 2024 y garantizar una experiencia formativa de calidad para los participantes. Gracias a esta colaboración, los jóvenes tendrán acceso a un catálogo exclusivo de explotaciones, permitiéndoles seleccionar las estancias formativas que mejor se adapten a sus intereses, ya sea en agricultura tradicional, ganadería, agricultura ecológica o nuevas tecnologías aplicadas al sector.

Además, el Programa Cultiva 2024 ofrece una formación integral que no solo permite a los jóvenes conocer en profundidad cómo se gestionan las explotaciones agrarias viables en España, sino que también les brinda la oportunidad de aprender sobre los diferentes modelos productivos, la importancia del asociacionismo agrario y el papel de la digitalización en el sector. Esta formación es fundamental para que los participantes adquieran y consoliden nuevos conceptos técnicos y de gestión que podrán aplicar directamente en sus propias explotaciones.

CINCO EDICIONES IMPULSANDO EL FUTURO DEL CAMPO



El Programa Cultiva se ha consolidado como una referencia imprescindible para el relevo generacional en el campo español. Desde su inicio ha capacitado a cientos de profesionales agrarios en técnicas y prácticas agrarias.

Fernando Quintana, agricultor participante del Programa Cultiva en explotación de UPA en 2023, explica que «El Programa Cultiva fue una experiencia increíble. Aprendí mucho sobre cómo gestionar una explotación agraria de cítricos y tuve oportunidad de conocer a profesionales estupendos con los que actualmente sigo en contacto y aprendiendo». Quintana también hace hincapié en las facilidades para participar: «Que el Programa Cultiva cubriera todos los gastos y me ofreciera apoyo para gestionar mi explotación mientras estaba fuera fue clave para mí».

Otro ganadero participante formado en una explotación de UPA en 2023, Antonio Pérez, explica que «Lo mejor del Programa Cultiva fue poder aprender directamente de profesionales con amplia experiencia. Ver cómo gestionan sus explotaciones y escuchar sus consejos me dio una perspectiva realista y práctica que no se encuentra tan fácilmente. Esa experiencia de primera mano es muy valiosa, y por eso me gustaría repetir este año».

PARTICIPANTES PRIORITARIOS: JÓVENES, MUJERES Y NUEVOS SOLICITANTES

En la asignación de estas estancias formativas, se dará prioridad a aquellos jóvenes que se hayan instalado recientemente en el sector, a las mujeres agricultoras y ganaderas y a aquellas personas que no hayan participado en ediciones anteriores del programa. Esta medida busca fomentar la inclusión y apoyar a aquellos que están comenzando su trayectoria en el mundo agrario.

Las personas interesadas en participar podrán presentar su solicitud hasta el próximo 5 de septiembre. Podrán consultar el Catálogo Completo de Explotaciones del Programa Cultiva, al que desde UPA contribuye con una cuidada selección de explotaciones ejemplares, en la Plataforma Raíces o presencialmente en las oficinas de UPA distribuidas por toda España. Además, es posible consultar más detalles sobre el programa en la página web del Ministerio.