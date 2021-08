Arranca un verdeo de la aceituna de mesa corto, amenazado por la sequía y con un cosecha por debajo de la media

La próxima semana, coincidiendo con la entrada del mes de septiembre, está previsto que arranque el verdeo de la aceituna de mesa en Andalucía. La campaña se presenta, según los datos que maneja la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG de Andalucía, con unas previsiones de cosecha que se encuentran por debajo de la media de los últimos cinco años.

En cuanto a la situación del mercado, el responsable de Aceituna de Mesa de COAG Andalucía, Antonio Rodríguez, explica que las condiciones son bastantes favorables, “ya que hay que tener en cuenta la retirada de los aranceles a la aceituna verde y la pronta retirada, según nuestras informaciones, de la aceituna negra.

A esto hay que sumar la vigencia de la Ley de la Cadena de Valor, cada vez más implantada en el sector, el buen precio del aceite, así como el menor aforo de aceitunas incide positivamente en el precio, por lo que las perspectivas sean buenas, si la sequía no arruina la campaña”.

Respecto al aforo, según las estimaciones de los técnicos de COAG, “no se recogerán ni 500.000 toneladas –manifiesta Antonio Rodríguez-. Se trata, por tanto, de una cifra que se encuentra por debajo de la media de las últimas campañas”. “Hay que puntualizar –añade- que Interaceituna da una cifra un poco más elevada, pero tendrán que corregirla a la baja por la tremenda ola de calor de la semana pasada”.

VARIEDADES

Haciendo previsión ante el verdeo de la aceituna de mesa según las variedades, a día de hoy, se puede afirmar que la gordal y la hojiblanca están muy por debajo de la media de los últimos años. En el caso de la manzanilla hay que señalar que se la previsión de cosecha es mejor que la de las otras variedades, “pero cada vez se ven más aceitunas agostadas –comenta el responsable del sector-, tanto en secano como en riegos deficitarios”.

Por su parte, la cacereña y la carrasqueña tienen una carga superior a la del año pasado por la vecería que tuvieron, “pero si no llueve pronto, no se podrán recoger por falta de calibre comercial. No hay que olvidar que estas dos últimas variedades sólo representan un 8% del total nacional”.

Otro de los aspectos que pueden afectar, en este caso de manera positiva, en el verdeo de este año es la Ley de Cadena Alimentaria, cada vez más implantada en este sector, a diferencia de otros. Asimismo, también ayuda que los precios del aceite son un 50% superior al año pasado. “Las aceitunas que no tengan calibre o no tengan contrato, deben destinarse a molino, pues el aceite temprano está muy demandado. Y este año, según nuestros datos, cotizados”, subraya Antonio Rodríguez.

IGPs-DOP

El responsable de Aceituna de Mesa de COAG Andalucía hace mención a la importancia de que cada vez más agricultores opten por las figuras de calidad IGPs-DOP. “Se trata de una herramienta para, con el apoyo de las administraciones, luchar contra las importaciones, cada vez más numerosas, y llevadas a cabo por grandes empresas y comercializadoras sin importarles la calidad ni el dumping social de países como Egipto y otros tantos, convirtiéndose en una clara competencia desleal”.

Por último, y respecto a la pandemia de COVID, destacar que la guía que hizo el año pasado Interaceituna fue de gran ayuda para todo el sector, no habiéndose detectado apenas contagios. “Este año, con un índice de contagios menor, se puede hacer aún mejor si todos somos responsables”, concluye Antonio Rodríguez.