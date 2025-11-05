Arranca la primera edición de EXPO SAGRIS, una convocatoria del sector agroalimentario como plataforma profesional y divulgativa del campo

La primera edición de EXPO SAGRIS, el nuevo Salón de la Agricultura y la Ganadería, abre este jueves 6 las puertas de su primera edición hasta el 8 de noviembre en el Pabellón 4 de IFEMA MADRID. Organizado por IFEMA MADRID en colaboración con ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible) como asociación promotora, será inaugurado mañana a las 11:30 por Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

EXPO SAGRIS nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro de referencia para el sector agroalimentario, donde confluyen innovación, sostenibilidad, conocimiento y cultura rural. Con un formato abierto a profesionales, familias, escolares y público general, aspira a acercar la realidad del campo a la ciudad y poner en valor la importancia estratégica de la agricultura y la ganadería en la sociedad y la economía.

Durante tres jornadas, EXPO SAGRIS ofrecerá una agenda con más de un centenar de actividades que combinan un enfoque profesional y divulgativo, con activaciones dirigidas a agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas como a estudiantes, familias y consumidores interesados en conocer cómo se produce lo que llega a su mesa. La propuesta incluye foros sobre innovación tecnológica, sostenibilidad, biotecnología o relevo generacional, así como talleres prácticos, catas, demostraciones en vivo y actividades educativas que se vertebrarán en: Auditorio; la Plaza de la Ganadería, Plaza de la Juventud-Aula Didáctica, Plaza de la Tecnología; la Plaza del Emprendimiento y la Producción, patrocinada por la Junta de Castilla-La Mancha; el Foro Verde; el Foro Naranja; el Foro ALAS; y los propios stands.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), patrocinador principal de EXPO SAGRIS, reunirá a representantes institucionales y del sector para dar a conocer los avances del Programa Cultiva, iniciativa formativa dirigida a jóvenes agricultores, y presentará un taller contra el desperdicio alimentario con sesiones participativas para sensibilizar sobre hábitos de consumo responsable a escolares de primaria y secundaria, a quienes también se le indicará el origen y cómo se producen los alimentos con juegos, experiencias sensoriales y demostraciones de inteligencia artificial, entre otras actividades.

La Plaza de la Tecnología será uno de los espacios más dinámicos, con exhibiciones de drones para aplicaciones fitosanitarias, demostraciones de maquinaria inteligente o presentaciones sobre plataformas virtuales de gestión agrícola. También se celebrarán talleres como ‘El poder de un suelo protegido’, donde observar cómo actúan la erosión y la fertilidad y aprender sobre la importancia de la microbiología del suelo en la sostenibilidad.

La primera edición de EXPO SAGRIS albergará asimismo diversas entregas de premios que reconocerán el talento, la innovación y la sostenibilidad en el medio rural, entre ellos el XI Premio Joven Agricultor de ASAJA, los Premios de Fin de Grado de ANOVE y los Premios Sostenibles por Naturaleza de UPA. Además, Cajamar, patrocinador oro de EXPO SAGRIS, refuerza su compromiso con el desarrollo del entorno rural patrocinando la Sala VIP, donde presentará el libro ‘Sector agroalimentario y trabajo: una relación en transformación’.

Se suman entidades científicas y académicas como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), el INTIA de Navarra, el INIA-CSIC y la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial de la Universidad de Córdoba, que mostrarán avances en IA aplicada, sistemas predictivos, data spaces y nuevas profesiones emergentes. En paralelo, asociaciones y organizaciones desempeñarán un papel esencial: COEXPHAL reproducirá un mini invernadero con degustaciones de frutas y hortalizas; AEASCV presentará su proyecto ‘Suelos Vivos’, centrado en la regeneración de ecosistemas agrícolas; las organizaciones ASAJA, COAG y UPA desarrollarán talleres y mesas redondas sobre digitalización, emprendimiento, liderazgo femenino y relevo generacional; Cooperativas Agro-alimentarias de España impulsará el sello ‘Producto Cooperativo’ y organizará desayunos saludables para escolares, además de la Jornada de Mujeres Cooperativistas; ANOVE ofrecerá actividades didácticas sobre mejora vegetal y biotecnología, incluyendo catas y juegos interactivos; y FEPEX, con sus nueve sectoriales, que organizará talleres de alimentación y salud para escolares, además de exhibir toda la innovación que hay detrás de la producción de frutas y hortalizas.

El sector cárnico tendrá también una destacada presencia con sus interprofesionales INTERPORC, INTEROVIC, PROVACUNO, ASICI, AVIANZA e INTERCUN, junto a otras entidades como la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, la Interprofesional Láctea (INLAC), la Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm) o la Interprofesional del Vino de España (OIVE), patrocinador bronce, que organiza una jornada sobre el reto del relevo generacional y su papel para garantizar la sostenibilidad social y económica del vino.

EXPO SAGRIS está concebido como un espacio divulgativo para todos los públicos. Los visitantes podrán disfrutar de experiencias sensoriales que combinan tradición e innovación: catas de aceite de oliva, vino y queso, demostraciones en vivo de procesos como la extracción de aceite en una almazara y actividades audiovisuales que explican cómo la agricultura y la ganadería son pilares esenciales para el bienestar y la sostenibilidad. Iniciativas como Kids & Agro, impulsada por AEPLA, ofrecerán una experiencia inmersiva para escolares, mientras que la campaña ‘Nuestra voz rural, nuestra fuerza’, de CERES, destacará el papel del talento femenino joven en el medio rural. El Congreso InVerdadero, organizado por HORTIESPAÑA, completará la programación con un debate sobre sostenibilidad y comunicación en la cadena hortofrutícola.

En el plano institucional, EXPO SAGRIS contará con una amplia representación. Además del MAPA, estarán presentes comunidades autónomas como La Rioja, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Región de Murcia, que mostrarán sus políticas de desarrollo rural, innovación agroalimentaria y apoyo a la producción sostenible. En el ámbito empresarial, participarán compañías líderes como Prima-Ram, especializada en infraestructuras hidráulicas y riego; Mimaflor y Vega Mayor / Florette, referentes en productos hortofrutícolas listos para el consumo; Mercasa, centrada en la distribución alimentaria; Grupo Tragsa, que presentará sus proyectos de transformación agraria; o Ford España con sus vehículos especializados.

EXPO SAGRIS llega en un momento crucial para el sector agroalimentario, que afronta grandes retos como la digitalización del campo, el cambio climático, el relevo generacional y la internacionalización. El Salón busca dar respuesta a estos desafíos desde la cooperación público-privada, la investigación y la innovación tecnológica, subrayando el valor del medio rural como motor de cohesión, sostenibilidad y desarrollo económico.

EXPO SAGRIS cuenta con ALAS como asociación promotora que agrupa a ASAJA, AEAC.SV, COAG, FEPEX, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, además de AEPLA, ANOVE y Foro Interalimentario, que forman el Comité Organizador junto a Agroforestales, AMETIC a través de su grupo de trabajo AgriFood Tech, Fenacore y FIAB.

Consulta la programación completa aquí.