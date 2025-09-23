Arranca la campaña micológica de otoño en Aragón de forma desigual debido a la falta de precipitaciones

La campaña micológica de otoño arranca en Aragón de forma desigual debido a la falta de precipitaciones de los últimos meses. Este déficit hídrico, que se intensifica de norte a sur de la comunidad autónoma, está condicionando la fructificación de las principales especies de setas que cada temporada atraen a miles de aficionados a los montes aragoneses. No obstante, las previsiones meteorológicas son favorables y pueden contribuir a mejorar la situación.

En el Pirineo aragonés, la temporada ya ha dado sus primeros pasos. Gracias a unas condiciones más favorables de humedad y temperatura, se han podido recolectar ejemplares de gran valor gastronómico y cultural como la Amanita caesarea, el rebollón (Lactarius deliciosus) o el boletus edulis, muy apreciadas tanto por su calidad culinaria como por su papel en los ecosistemas forestales.

La situación es bien distinta a medida que se avanza hacia el sur del territorio. En gran parte de estas zonas, la fructificación es todavía muy escasa o incluso nula, ya que la falta de humedad superficial en el suelo y la ausencia de lluvias significativas impiden que las setas aparezcan.

La excepción se encuentra en el sureste de Aragón, donde los rebollones ya han aparecido. Esta especie, una de las más buscadas por recolectores y familias que cada otoño llenan los pinares, se está convirtiendo en el principal atractivo micológico en este arranque desigual de la campaña.

La temporada de esta campaña micológica de otoño estará estrechamente ligada a la llegada de precipitaciones en las próximas semanas. Las previsiones meteorológicas señalan que podrían producirse lluvias de carácter tormentoso este mismo fin de semana, lo que abriría la puerta a un inicio más generalizado y prometedor de la campaña en el conjunto de la comunidad.

Para quienes deseen seguir la evolución de la temporada, el Observatorio Micológico de MicoAragón, enmarcado en el proyecto FUNGIVERSO financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece información actualizada sobre el estado de la fructificación en las distintas comarcas, así como otros recursos de interés relacionados con la micología y el micoturismo en Aragón. Puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.micoaragon.es/informacion/observatorio-micologico.

Además, el Observatorio invita a la ciudadanía, asociaciones y recolectores a participar activamente en este proyecto colectivo. Aquellas personas que quieran formar parte de la red de colaboradores y aportar información semanal sobre la fructificación de especies de interés socioeconómico, pueden hacerlo a través del correo electrónico asociacionmicoaragon@gmail.com. Con estas aportaciones se enriquece el conocimiento común, se mejora la previsión de campañas futuras y se contribuye a poner en valor un recurso natural que, además de su interés gastronómico, supone un motor de desarrollo rural y turístico para muchas zonas de Aragón.