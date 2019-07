La campaña del melón y sandía en Castilla-La Mancha ha arrancado con tranquilidad y sin prisas por recoger la cosecha para evitar los problemas de precios del año pasado. La superficie de siembra de melón y sandía prácticamente se mantiene en Castilla-La Mancha. Solo la sandía podría presentar un pequeño aumento, sobre 200 hectáreas.

Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, la producción de melón el año pasado alcanzó los 244,3 millones de kilos en Castilla-La Mancha. Por su parte, la producción regional de sandía en 2018 fue de 178,4 millones de kilos. Este año, es sector estima que la producción será similar a la del año pasado.

Pero la preocupación se centra en evitar la sobreexplotación en momentos puntuales que pueden echar por tierra la campaña, como pasó el año pasado en el mes de agosto. Frente ello, ha explicado el presidente de la Interprofesional de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha, Cristóbal Jiménez, como medida preventiva se está intentando “ajustar lo máximo posible la superficie de siembra a la demanda final”.

Sin embargo, “el gran reto del sector es la exportación” y eso se consigue conquistando nuevos mercados, fomentando la promoción, apostando por la calidad, la trazabilidad y el estímulo al consumo. En definitiva, “lo que necesitamos es financiación, y de ahí que estemos luchando por conseguir la extensión de norma”, ha insistido.

De forma paulatina, en las próximas semanas, comenzará a cogerse melón y sandía. En este sentido, Jiménez ha pedido al sector que no se ponga nervioso y no tenga prisas en recoger el cultivo, “hay que esperar a que sea realmente su momento”. Ahora es la región de Murcia la que está inmersa en la campaña de melón y sandía. Antes lo estuvo Valencia y, primero, Almería. Allí la situación de los precios del melón no es especialmente buena, pero confían en que cambie conforme pasen las semanas.

La Lonja de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha aún no ha comenzado a cotizar. La primera será el próximo 26 de julio, en el marco de la Feria y Fiestas de La Solana. Así lo ha aprobado la Asamblea. La siguiente ha quedado programada para el 2 de agosto en Cinco Casas.

El presidente de la Interprofesional, Cristóbal Jiménez, ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las cuatro grandes áreas geográficas más representantivas, a nivel nacional, en el cultivo de melón y sandía. Jiménez ha incidido en que la calidad del sector castellano-manchego es muy alta. El presidente ha pedido optimismo al sector y ha explicado que “contamos con variedades buenas, una recogida en condiciones óptimas para el consumo y una comercialización adecuada, con precios competitivos si no caemos en las prisas”.