Arranca la campaña de producción 2025/26: España produjo un 5,6% más de vino en agosto mientras que sus existencia bajaron un 2,1%

España produjo 4.722.896 millones de hectolitros de vino en agosto de 2025, un 5,6% más que en agosto del año pasado -mes en el que arranca campaña de producción 2025/2026-, mientras que sus existencias bajaron un 2,1% hasta los 32.895.715 millones de hectolitros de vino y mosto.

Según el último informe mensual económico de la Interprofesional del Vino de España (OIVE), los datos del sistema de información Infovi señalan que del total de la producción 3,3 millones de hectolitros corresponden a vino blanco en agosto, un 4% más respecto al mismo mes de 2024 y 1,4 millones a vinos tintos y rosados,(+10.5%).

Las existencias se redujeron un 2,1% respecto a agosto de 2024, hasta los 32.895.715 millones de hectolitros, de los que 31,1 millones corresponden a vino y 1,8 millones a mosto sin concentrar, según datos del Infovi.

La estimación de consumo nacional de vino apunta a una subida del 0,7% en su tasa interanual en agosto, al situarse en los 9,7 hectolitros, con un aumentó del 5% en el consumo de tintos y rosados hasta los 5,8 millones de hectolitros, mientras se redujo el de blancos un 5,2%, hasta los 3,9 millones.

Las exportaciones durante agosto de 2025, según datos de la Agencia Tributaria (AEAT) disminuyeron en volumen un 4,6%, hasta los 19,2 millones de hectolitros respecto al mismo periodo de la temporada anterior, y aumentaron un 0,2% en valor hasta los 2.959 millones de euros.

En términos absolutos, España exportó 0,9 millones de hectolitros menos y facturó 6,3 millones más para la campaña 2024/2025 respecto a al anterior.

Por su parte, los importaciones para esta temporada alcanzaron los 920.1488 hectolitros, un 30,3% más respecto a la anterior, por un 9,6% más en valor.