Arranca la campaña ‘Consigue más con Ritchie Bros.’ que empieza el 2026 con una estrategia de subastas orientada al mercado

Ritchie Bros., compañía de RB Global, inicia el 2026 con una presencia consolidada en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), junto con una serie de iniciativas diseñadas para ofrecer a los propietarios de equipos mayor flexibilidad, más opciones de venta y un mejor acceso a la demanda internacional.

Este año es el momento de Conseguir Más con Ritchie Bros. Tras un sólido cierre del 2025, la compañía arranca el 2026 con un calendario de subastas más frecuente en toda la región y con la consolidación de las subastas en las instalaciones del vendedor. En conjunto, estas iniciativas reflejan cómo la compañía adapta su marketplace para alinearlo con las necesidades actuales del mercado.

En EMEA, durante el cuarto trimestre de 2025, Ritchie Bros. vendió más de 20.200 lotes, lo que supone un incremento del 21% interanual, con la participación de más de 15.200 postores, un 15,5% más que en 2024. La actividad se mantuvo firme en construcción, agricultura y transporte, lo que confirma tanto la profundidad de la demanda como el alcance internacional del marketplace de Ritchie Bros.

En construcción, la demanda se centró en excavadoras y equipos de manipulación de materiales, con una amplia participación internacional. En agricultura, las subastas registraron un interés especialmente elevado en tractores, con un aumento del 29,4 % en el número de postores respecto al año anterior. En transporte, los activos, incluidos automóviles y cabezas tractoras, mantuvieron una demanda constante por parte de compradores profesionales. En términos generales, la participación fue claramente internacional, con Italia, Francia, España, Alemania, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos entre los países más activos.

En España cerramos el último trimestre del 2025 con un resultado destacado. En noviembre celebramos el 25º aniversario de Ocaña con una subasta récord, la mayor de los últimos seis años, que reunió más de 3.200 lotes y compradores de 55 países. En el marco de esta subasta organizamos además una subasta benéfica a favor del Desafío ELA, con una donación de 60.627,50 EUR gracias a la colaboración de más de 30 empresas y particulares. Los fondos recaudados se destinaron a apoyar la investigación y el trabajo que desarrolla la Fundación en colaboración con el Hospital Universitario 12 de Octubre, referente en el tratamiento y estudio de la ELA en España.

UN CALENDARIO DE SUBASTAS MÁS FRECUENTE EN EL 2026

Sobre la base de estos resultados, Ritchie Bros. ha reorganizado su calendario de subastas en EMEA para mantener una presencia más constante en el mercado durante todo el año. Si anteriormente los clientes contaban con alrededor de cuatro subastas anuales por región, ahora dispondrán de entre cinco y seis subastas por región, con más oportunidades de compra y venta distribuidas de forma equilibrada en cada trimestre, en lugar de concentrarse en periodos breves.

Este enfoque disminuye el periodo entre ventas y permite a los vendedores responder con mayor rapidez a los cambios en sus flotas. Al mismo tiempo, ofrece a los compradores un acceso más regular a equipos y mayor visibilidad del inventario disponible.

Como señala Ghislaine Duijmelings, directora general de Ritchie Bros. Internacional, «la demanda ya no se concentra en un número reducido de subastas anuales. Un calendario más frecuente refleja cómo operan hoy nuestros clientes. Ofrece a los vendedores opciones de venta más ágiles y eficaces, mientras que los compradores cuentan con un flujo más constante de equipos y una mayor visibilidad sobre la oferta futura. Mantiene el mercado activo y dinámico durante todo el año».

LAS SUBASTAS EN LAS INSTALACIONES DEL VENDEDOR CONSOLIDAN RESULTADOS

Las subastas en las instalaciones del vendedor se han consolidado como una solución eficaz para grandes propietarios de flotas que desean vender equipos directamente desde sus propias campas, con el respaldo del alcance internacional de compradores de Ritchie Bros.

En el 2025, Ritchie Bros. celebró cinco subastas en las instalaciones de los clientes en Reino Unido y Francia, con un total de 470 lotes vendidos, incluidos más de 250 en Francia y más de 210 en Reino Unido. La participación de compradores mostró un equilibrio entre demanda regional e internacional: en Francia, el 79 % de los compradores fueron regionales, mientras que en Reino Unido el 48 % fueron internacionales. Estos resultados reflejan la combinación entre inventario local y alcance global.

Para algunos clientes, esta fórmula se ha convertido en la solución que mejor responde a sus necesidades operativas y comerciales.

Así, Mathieu y Laurianne Charpentier, propietarios de una empresa agrícola en Bretaña, Francia, destacan que «necesitábamos una solución rápida y sencilla. No queríamos pasar meses respondiendo solicitudes ni gestionando negociaciones individuales. Ritchie Bros. lo hizo todo fácil».

Otro ejemplo destacado en el primer trimestre del 2026 es la subasta de Plantforce en Reino Unido, celebrada el 21 de enero. Este tipo de evento combina simplicidad operativa para el vendedor con una elevada participación de compradores. La subasta vendió más de 280 equipos usados a 740 postores procedentes de 48 países, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, España y Polonia.

PRINCIPALES SUBASTAS – MARZO 2026

Subasta Reino Unido e Irlanda – 25 y 26 de marzo

Los propietarios de maquinaria que deseen vender en el primer trimestre del 2026 pueden ponerse en contacto con los equipos locales de Ritchie Bros. para solicitar una valoración gratuita y analizar la opción de venta más adecuada. Para comprar equipos o conocer las distintas opciones disponibles, visita: rbauction.es.