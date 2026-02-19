Arranca el Concurso Jóvenes Ingenieros/as que premia proyectos de ingeniería agronómica por sus avances sociales y mejora en el medio ambiente

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) ha lanzado la III edición del Concurso jóvenes ingenieros/as por un mundo mejor. El objetivo es reconocer proyectos dirigidos a lograr avances sociales y mejoras en el medio El objetivo es reconocer proyectosde ingeniería agronómica dirigidos a lograr avances sociales y mejoras en el medio ambiente.

Los galardones se componen de dos premios de 2000 y 1000 dirigidos, y 1500 euros para el ganador o ganadora del Premio al mejor proyecto de emprendimiento.

La convocatoria está abierta a ingenieros e ingenieras de cualquier lugar de España que, individualmente o en equipo, tengan un proyecto de éxito realizado en 2024, 2025 o 2026. Los candidatos deben disponer del título de Máster habilitante en Ingeniería o estar estudiándolo a fecha de cierre de las inscripciones, y tener menos de 35 años a fecha de cierre de las inscripciones. Los ámbitos de la ingeniería son 8: aeronáutica, agrónomos, caminos, industriales, minas, montes, navales y telecomunicación

Además, este año se otorgará el reconocimiento al Joven ingeniero/a del año teniendo en cuenta sus méritos en el mundo de la ingeniería con una contribución muy destacada y un impacto significativo en la sociedad en los últimos 3 años.

PREINSCRIPCIONES, ANTES DEL 31 DE MAYO Y VALORACIÓN DE PROYECTOS

Para participar, se requiere que los candidatos y las candidatas se preinscriban enviando un correo electrónico mostrando su interés en el concurso a la dirección jovenes.ingenieros.as@iies.es, antes del 31 de mayo.

Posteriormente, los participantes deberán compartir con la organización el siguiente material: vídeo de menos de 5 minutos explicando el proyecto; documento en PDF con un máximo de 5 páginas describiendo el proyecto, y su curriculum vitae de 1 página. Enviándolo al mismo correo electrónico.

Se valorará la factibilidad de cada proyecto y su impacto positivo en la mejora de: la sociedad, la innovación, los ODS, la transformación ecológica, del medio ambiente y la sostenibilidad, la capacidad de transformación digital, el emprendimiento, y la mejora de las competencias transversales.

Para el premio al mejor proyecto de Emprendimiento se valorará el impacto en la mejora de la sociedad, el desarrollo autónomo y si se ha participado o creado una Startup.

El jurado elegirá en octubre entre 10 finalistas a tres ganadores de este concurso. La iniciativa está apoyada por INESPRO, Fundación Mutualidad de la Ingeniería e INGETEAM.