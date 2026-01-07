Arranca el año con estabilidad cerealista, con un leve repunte en la cotización del centeno y problemas de salida de la avena en la lonja de León

Continúa la estabilidad en el sector cerealista en el arranque del año, con un leve repunte en la cotización del centeno, con un precio todavía atractivo en relación con el resto de los cereales a excepción de la avena que no encuentra mercado para la abundante oferta todavía existente.

Pasada la alta demanda de lechazos en estas épocas festivas, en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 7 han bajado de precio, algo que es habitual en estas fechas. Decir que la oferta sigue siendo muy limitada puesto que hasta dentro de más o menos un mes no empieza el grueso de las parideras.

Sin embargo, los corderos han repetido cotización debido a la poca oferta, los precios atractivos durante prácticamente todo el año en los lechazos han desincentivado la ceba puesto que esto conlleva un gasto en alimentación y un riesgo de pérdida de animales en el proceso. A esto se suma que el Ramadan este año comienza a mediados de febrero, época en la que se incrementa la exportación de estos animales vivos con destino a Marruecos y Argelia.

En el sector de la leche de vaca se repite precio para los contratos de los meses de diciembre, enero y febrero.

Repetición en las cotizaciones del resto de productos y en todas su categorías.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 30-12-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 185,00 185,00 = Triticale 182,00 182,00 = Centeno 166,00 168,00 ▲ Avena 138,00 138,00 = Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 120 120 = Jaerla S/C S/C Kennebec 130 130 = Red Pontiac 120 120 = Red Scarlett 100 100 = Yona 100 100 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 185,00 185,00 = Alfalfa paquete deshidratado 225,00 225,00 = Paja 1ª (Cebada) 33,00 33,00 = Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 100,00 100,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes dic-ene-febrero.

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10818* 0,10818* = Leche de cabra 0,12020* 0,12020* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes noviembre.

Media provincia León E.Q. mes de diciembre leche oveja 12,29 y leche cabra 9,73 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,70 6,00 ▼ Cabritos hasta 11 kg 7,70 6,00 ▼ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 105,00 105,00 = Corderos 15,1-18 kg 110,00 110,00 = Corderos 18,1-23 kg 115,00 115,00 = Corderos 23,1-27 kg 120,00 120,00 = Corderos 27,1-35 kg 130,00 130,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =