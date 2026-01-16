Aragón inicia la vacunación preventiva contra la dermatosis de unas 30.000 animales en explotaciones cerca de la frontera con Francia

Aragón ha iniciado este jueves 15 la campaña de vacunación preventiva contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una zona fronteriza con Francia, donde se han detectado numerosos casos de esta enfermedad.

Así lo ha detallado el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, que ha comenzado a vacunar en las oficinas comarcales agroambientales de Boltaña, Jaca y Sabiñánigo, con el objetivo de establecer una ‘zona tampón’ preventiva.

La campaña ha comenzado en la localidad oscense de Buetas, con la inoculación de más de 300 vacunas, y continuará el próximo lunes en el resto de explotaciones incluidas en esta nueva fase.

En total, está previsto vacunar a alrededor de 30.000 animales dentro de un dispositivo que contempla la administración de 86.874 dosis en 540 explotaciones ganaderas de la comunidad.

Para la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, «la vacunación preventiva es la mejor medida preventiva para reducir el riesgo de introducción y propagación de la enfermedad en el territorio, especialmente en zonas próximas a la frontera».

Según ha explicado, ya se han presentado los planes vacunales correspondientes en las tres OCAs incluidas en esta nueva fase, «lo que permite iniciar la campaña con todas las garantías técnicas y sanitarias».

En paralelo, la vacunación en las Oficinas Comarcales Agrarias y Alimentarias (OCAs) de Graus, Castejón de Sos y Tamarite de Litera se encuentra en una fase muy avanzada, con más del 90% de los animales ya inmunizados.

Esta actuación refuerza el cordón sanitario establecido con la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde también se han detectado casos de dermatosis nodular.

Lanza ha destacado asimismo la importancia de la coordinación con el sector y el resto de administraciones, y la planificación anticipada, «determinantes para alcanzar elevados niveles de cobertura vacunal en un corto periodo de tiempo».