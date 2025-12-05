ARA organiza el Congreso RuralES sobre Economía Social y Territorios Vivos para dar visibilidad a experiencias innovadoras en zonas de riesgo de despoblación

La Asociación para el Desarrollo Rural (ARA) organiza el lunes, 22 de diciembre en Córdoba el I Congreso Estatal de Economía Social y Territorios Vivos RuralES que dará visibilidad a experiencias innovadoras de economía social en los territorios rurales y, especialmente, en aquellos en riesgo de despoblación.

La cita que reunirá a Grupos de Desarrollo Rural, representantes institucionales, agentes sociales y al tejido socioeconómico, tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba en horario de 9:00 a 14:30 horas. La asistencia requiere inscripción previa a través del formulario publicado en la web de ARA.

RuralEs es un espacio de encuentro estatal para dar a conocer y conectar el importante capital social y económico que atesoran las zonas rurales (desde cooperativas agroalimentarias a servicios de proximidad pasando por redes de mujeres rurales e iniciativas sostenibles, participativas y resilientes) con marcos de apoyo público como la Agenda Rural Europea, la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 y la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Además, se pondrá el acento en la importancia de la economía social en los territorios rurales por su contribución al empleo estable, la equidad territorial, la sostenibilidad y porque promueve un modelo empresarial centrado en las personas.

La Conferencia inaugural: «Cómo construir densidad donde parece habitar el vacío. Transformando lo rural en un ecosistema de innovación social» estará a cargo de Raúl Oliván, director de Hexagonal -fundación y laboratorio especializados en estrategia e innovación social-.

El Congreso activará el Rural HUB. La iniciativa incluye charlas en directo de entidades representativas de cada una de las comunidades autónomas, sobre proyectos transformadores en territorios en riesgo de despoblación. Estos proyectos están relacionados con la economía de proximidad, la resiliencia comunitaria y la sostenibilidad, medioambiental, social y económica. Además, el programa incluye el Laboratorio de Innovación Rural: «Ecosistemas vivos en contextos vacíos», sobre estrategias para activar vínculos, conocimiento, recursos y oportunidades en zonas de baja densidad poblacional.

En la clausura del evento, Francisco Casero Rodríguez, presidente de la Fundación Savia, hará una presentación sobre el medio rural como fuente de innovación.

En el transcurso del evento, se compartirán experiencias, modelos de éxito y propuestas para avanzar en alianzas, impulsar políticas públicas que acompañen a los territorios rurales y refuercen su papel como palanca de innovación social y económica.

El Congreso está organizado por ARA, la mayor red regional de desarrollo rural de Europa. Con más de tres décadas de trayectoria, esta Asociación representa a los 48 Grupos de Desarrollo Rural que hay en Andalucía.

Proyectizable y Hexagonal colaboran en la organización de RuralES que está financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en base a la resolución de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de los entes representativos de la economía social de ámbito estatal para el año 2025.