Apurar hasta la última gota: piden aprovechar el agua que hoy se pierde al verter al mar agilizando la creación de balsas y microembalses

Ante la situación actual de desembalses en la provincia de Córdoba, el presidente de ASAJA Córdoba, Fernado Adell, ha reclamado una gestión más eficaz de los recursos hídricos en la Cuenca del Guadalquivir, alertando de que “se puede comprobar cómo sigue yendo mucha agua al mar durante diferentes épocas del año”, una situación que considera inasumible teniendo en cuenta la situación de sequía sufrida en los meses anteriores y que se puede solventar con infraestructuras hídricas como balsas y microembalses.

Ante esta realidad, Adell defiende que “deberían permitirse bombeos directos a balsas de aguas de escorrentía invernales”, así como eliminar las trabas administrativas que actualmente dificultan la construcción de balsas y microembalses. En este sentido, ha señalado que muchos de los problemas existentes derivan de la “falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y las consejerías competentes en agricultura y medio ambiente”.

Desde Asaja Córdoba, se considera igualmente prioritario facilitar las autorizaciones de microembalses y balsas destinadas al abastecimiento de agua para regadíos de explotaciones y para el ganado, especialmente en zonas con una fuerte implantación ganadera.

“ESTAS SITUACIONES PODRÍAN RESOLVERSE CON AUTORIZACIONES DE MICROEMBALSES Y BALSAS DE PEQUEÑO VOLUMEN, QUE ACTUALMENTE NO SE PERMITEN”

Adell ha insistido también en la importancia de realizar un mantenimiento adecuado de los cauces y embalses, “limpiándolos de forma periódica”, para mejorar su capacidad y funcionalidad, algo que repercutiría directamente en una mejor gestión del agua disponible.

Por último, Asaja Córdoba ha recordado que en la Cuenca del Guadalquivir existen importantes zonas ganaderas en la sierra que, en determinadas épocas, sufren problemas muy graves de abastecimiento de agua para el ganado. “Estas situaciones podrían resolverse con autorizaciones de microembalses y balsas de pequeño volumen, que actualmente no se permiten por estar en cauces públicos, o facilitando la realización de pozos, que tampoco se autorizan”, ha concluido el presidente de Asaja Córdoba.

Desde la organización se hace un llamamiento a las administraciones competentes para que adopten medidas urgentes y coordinadas que permitan aprovechar mejor los recursos hídricos disponibles y garantizar la viabilidad del sector agrario y ganadero de la provincia.