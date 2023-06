Apuntes a la baja en la tablilla de los cereales, en un mercado con pocas operaciones en la lonja del Ebro

Apuntes a la baja en la tablilla de los cereales, en un mercado que sigue muy pesado y con pocas operaciones en la lonja del Ebro. Las fábricas siguen cubiertas y no salen al mercado a comprar, pero todavía no hay presión de cosecha, porque algo más de oferta va entrando en los almacenes – una vez que los trabajos en el campo han vuelto después de las lluvias – pero sin haber nervios en los vendedores para cerrar operaciones.

Bajan las cebadas y los trigos blandos y existe disponibilidad en el puerto, tanto actual como a largo plazo. Recorte con más fuerza en los trigos duros, con escasa demanda nacional. Sube el maíz, que recupera posiciones con una oferta nacional escasa, pero con todavía disponibilidad en puerto. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FORRAJES: Se mantiene la tablilla forrajera sin cambios, en un mercado tranquilo. La demanda interna sigue bajando, una vez que las lluvias han permitido no necesitar de nuevas compras para los ganaderos. La demanda externa sigue desaparecida, tanto para China por la competencia americana, como para la demanda de Oriente Medio por la entrada de existencias de otros países europeos.

Vuelven los trabajos en el campo después de las lluvias y se está terminando el segundo corte, que no se espera que sea de buena calidad por las lluvias, pero se estima un tercer corte de calidad.

FRUTOS SECOS: Sigue sin cambios la tablilla de las almendras, en un mercado con pocas operaciones. Hay poca demanda y la oferta es escasa y está retirada, con el sector pendiente de la nueva campaña, que se espera que sea de alta producción, tanto en secano como en regadío.

FRUTAS: Esta jornada han entrado en la tablilla de frutas las nuevas cotizaciones de melocotón, nectarina y paraguayo, con buena aceptación por parte de los compradores, aunque con la competencia de oferta de Murcia, sobre todo en los paraguayos. El albaricoque está más parado y vuelve a recortar cotización. Terminan los trabajos en la cereza, que repiten cotización. Las frutas de pepitas se mantienen sin cambios, con muy pocas existencias en los almacenes.

PORCINO: Permanece sin cambios la tablilla del porcino, una semana más. No hay alicientes para cambiar esta situación de equilibrio, con una oferta que es menor a otros años, pero que no puede forzar subidas por una demanda que no termina de animarse, con unos precios de la carne en Europa que no suben y sin una demanda de terceros países que absorba oferta.

LECHONES: Nueva repetición en la tablilla del lechón. El mercado sigue con una oferta nacional escasa, pero suficiente para la demanda actual, sin la presión de entrada de animales de Holanda, que está más parada ante la demanda alemana y polaca de animales que no permiten que entren a nuestro mercado a precios más bajos.