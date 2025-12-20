Apuesta por la figura del arraigo sociolaboral como una de las vías para buscar una solución a la falta de mano de obra

ASAJA-Sevilla y CCOO Industria Sevilla han puesto en marcha una campaña conjunta de información y sensibilización, dirigida a las personas extranjeras en situación administrativa irregular en la provincia de Sevilla, para explicarles que pueden obtener un permiso de residencia y trabajo si acceden a un contrato en el sector agrario mediante la figura del arraigo sociolaboral.

La iniciativa surge ante la grave falta de mano de obra que afecta al campo sevillano, un problema que ASAJA-Sevilla califica como “uno de los principales retos diarios para la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia”.

Tras su análisis interno, se ha optado por impulsar esta campaña informativa en medios de comunicación y redes sociales, que se acompaña de materiales divulgativos elaborados conjuntamente, entre ellos un tríptico dirigido a personas extranjeras en el que se detallan los requisitos, pasos y documentación necesaria para acceder a la regularización por arraigo sociolaboral.

UN PROCESO LEGAL Y ACCESIBLE

La campaña explica que cualquier persona extranjera que lleve residiendo de manera continuada en España al menos dos años, carezca de antecedentes penales y disponga de una oferta laboral en el campo puede solicitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales (arraigo sociolaboral), lo que incluye autorización de trabajo.

El tríptico, diseñado para una fácil comprensión, detalla que el contrato debe: Garantizar salario conforme al Convenio Colectivo del Campo de Sevilla; asegurar más de 90 días de actividad y al menos 20 horas semanales; dicho contrato podrá ser único o concatenado con varios empleadores, si se trata de campañas agrícolas; y estará condicionado a la obtención de la autorización de residencia.

Con esta campaña, se busca crear una bolsa de trabajadores legal y estable que facilite a los agricultores y ganaderos la contratación agrícola.

Este mecanismo es beneficioso tanto para las personas inmigrantes —que pueden regularizar su situación y acceder a un empleo digno— como para las explotaciones del campo sevillano, que sufren un déficit estructural de mano de obra.

COMPROMISO CONJUNTO

Esta campaña conjunta responde a la doble necesidad de regularizar situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular una vía legal y segura para residir y trabajar, y garantizar la continuidad y competitividad del sector agrícola y ganadero, especialmente en un momento de alta demanda de mano de obra y dificultades crecientes para cubrir ofertas de empleo.

Ambas organizaciones quieren acompañar a trabajadores y empleadores y asegurar que la contratación se lleve a cabo en un marco de legalidad, equidad y calidad laboral.

El tríptico ofrece información clara sobre cómo, dónde y con qué documentos solicitar el permiso, e incluye teléfonos y correos de contacto para quienes necesiten asesoramiento.

Además, se explica cómo realizar el trámite presencialmente en la Oficina de Extranjería o telemáticamente a través de la plataforma MERCURIO, y se detallan las tasas oficiales y los pasos posteriores, incluida la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE