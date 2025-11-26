Apuesta española por el futuro: Zetrack y Silence (Acciona) colaboran para el desarrollo de tractores eléctricos con baterías extraíbles

Zetrack, empresa dedicada al desarrollo de maquinaria agrícola, y Silence, la marca de vehículos eléctricos de ACCIONA, han firmado un acuerdo para integrar la tecnología de baterías extraíbles e intercambiables de Silence en los tractores eléctricos de Zetrack, Zetrabot.

El objetivo de este innovador proyecto es impulsar la automatización y la electrificación del sector agrícola con soluciones modulares y sostenibles. Las baterías desarrolladas por Silence e incorporadas al Zetrabot son extraíbles e intercambiables de forma manual y sencilla, por lo que su uso en maquinaria agrícola permite mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes de mantenimiento y recarga de los vehículos, al tiempo que permite aprovechar las instalaciones fotovoltaicas en explotaciones agrarias para recargar las baterías contribuyendo a la descarbonización del sector primario.

ZETRACK e-Farming facilita a sus clientes una transición progresiva a una agricultura automatizada, eléctrica y conectada y les ayuda a mejorar su productividad, disminuir sus costes de combustible y reducir su huella de carbono. Todo ello se traduce para el agricultor en un ahorro económico significativo.

Por su parte, SILENCE-ACCIONA podrá ampliar su espectro de clientes del negocio de baterías de la mano de ZETRACK, en el campo de vehículos eléctricos para el sector primario.

Ambas compañías explorarán, además, posibles sinergias en materia de digitalización, colaborando para la integración tecnológica entre sus respectivas plataformas digitales -MyZetrack y MySilence-, lo que mejorará la conectividad de la maquinaria y la gestión de las baterías.

Zetrack es la primera compañía en fabricar un tractor eléctrico en España, con sede en Amorebieta-Etxano dedicada al diseño y fabricación de maquinaria agrícola inteligente y sostenible. Desarrolla tractores y robots eléctricos equipados con tecnología de automatización avanzada y sistemas energéticos de cero emisiones.

Carlos Bergera, CEO de Zetrack, ha señalado que “estamos orgullosos de haber alcanzado un acuerdo con SILENCE-ACCIONA para el uso de sus baterías en el ZETRABOT, el primer tractor eléctrico del mercado que usa un sistema de baterías fácilmente intercambiables sin utilizar herramientas o utillajes. Con esta solución, el usuario puede alquilar baterías a ZETRACK durante el tiempo que necesite, en función de la época del año y del ciclo del cultivo”.