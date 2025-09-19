Aprose, 75 años garantizando la calidad desde el origen hasta convertirse en el referente nacional de la semilla certificada

La Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas (Aprose) celebra sus primeros 75 años de historia y por este motivo presenta su nuevo Catálogo Informativo 2025, una herramienta pensada para reforzar el conocimiento técnico y poner en valor el trabajo de todas las figuras que intervienen en la producción y uso de semillas certificadas. La asociación lanza también una nueva página web (Aprose.es), más clara, accesible y orientada a la divulgación de los beneficios de la semilla certificada, el conocimiento compartido y la representación sectorial.

Desde hace ya 75 años, Aprose trabaja de forma activa para defender los intereses de sus empresas asociadas, promoviendo una agricultura basada en la calidad desde el origen.

Su labor abarca desde la interlocución directa con las administraciones públicas, como el Ministerio de Agricultura, las Comunidades Autónomas, la OEVV o el INIA, hasta la participación en redes internacionales como ISF o ESA, anticipando normativas y aportando una voz cualificada en los procesos de toma de decisiones. A través de jornadas, encuentros técnicos y espacios de trabajo compartido, Aprose se consolida como una plataforma integradora y estratégica para las empresas productoras de semilla certificada en España.

Uno de los hitos más relevantes de los últimos años ha sido la consolidación del Symposium de Productores de Semilla Certificada, que volverá a celebrarse en marzo de 2026. Este evento bienal se ha convertido en un referente para el sector, reuniendo a profesionales, técnicos y representantes institucionales en torno a los retos y oportunidades de la semilla certificada.

Con más de 50 empresas asociadas que representan aproximadamente el 60% del sector productor nacional, Aprose no solo ofrece servicios de representación y acompañamiento legislativo, sino que fomenta la colaboración entre actores, el acceso a información técnica y estratégica, y el fortalecimiento profesional continuo.