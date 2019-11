El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, participará en una mesa de trabajo sobre la sequía en pastos que ha convocado el ministerio de Agricultura, con la presencia de las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y comunidades autónomas, como había solicitado el dirigente agrario la pasada semana, y donde pondrá sobre la mesa un cambio en la metodología que se realiza de la sequía en pasto.

Según ha avanzado Metidieri, en ese encuentro, que se celebrará el próximo 3 de diciembre, se reclamará ante el ministerio de Agricultura (Enesa) y ante Agroseguro que se cambie la metodología que se está realizando de la sequía en pasto por un sistema que sea más “creíble”, como es la peritación en campo y no vía satélite. En su opinión, para dar credibilidad y seguridad a los asegurados no se puede trabajar como se está haciendo hasta ahora, con unas valoraciones que no se ajustan a la realidad.

Además, el presidente de APAG Extremadura Asaja también ha adelantado que en la reunión “pedirá explicaciones” de por qué octubre no ha sido declarado de sequía extrema en la región, cuando ha sido un mes marcado por la falta de lluvias, como también ha ocurrido en el mes de septiembre, con lo que supone eso para los cultivos y la cabaña ganadera. Nos tendrán que explicar de Agroseguro el por qué de las valoraciones de octubre en las que, nuevamente, salen beneficiados los mismos y se perjudica a los ganaderos.

Al margen del encuentro en el ministerio de Agricultura, también se ha producido la convocatoria de otra reunión para abordar la situación del seguro de sequía en pasto, en este caso en la consejería de Agricultura en Mérida, en el que también están convocadas las distintas organizaciones agrarias y cooperativas. Esta cita será el 26 de noviembre, con carácter previo a la convocatoria de Madrid. Metidieri espera que ambos encuentros sirvan para avanzar y mejorar en la línea de seguro en pasto que cada vez se está desprestigiando más entre los profesionales del campo.

