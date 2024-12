Aprobada por el Gobierno una modificación temporal del pliego de condiciones de la DOP Cava motivada por la sequía

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la resolución por la que resuelve de forma favorable una modificación temporal del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava debido a la sequía.

El texto establece que se podrá acordar la liberación obligatoria por parte del Pleno del Consejo Regulador, antes del 1 de febrero de 2025 y una vez cerrada la vendimia, de las partidas de los vinos base de la provisión de garantía cualitativa procedentes de la vendimia 2024.

La propuesta de la modificación temporal del pliego de condiciones fue remitida el pasado noviembre a las siete comunidades afectadas para que emitieran un informe; de ellas, según el BOE, Cataluña, La Rioja y Navarra no han respondido y ninguna de las cuatro restantes emitió informe desfavorable.

Según el documento, las lluvias de esta campaña no han conseguido «normalizar la producción de uva, tras las graves sequías de los últimos años», lo que ha llevado a la aprobación por el pleno del Consejo Regulador de la modificación temporal.

Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó en julio de este año un real decreto que modificaba la normativa sobre potencial vitícola para dar respuesta a la escasez y necesidad de uva de la Denominación de Origen Protegida Cava debido a la sequía, exclusivamente para la campaña de 2024.

Esta modificación buscó dotar de mayor alcance a la modificación del pliego de condiciones de la DO Cava aprobado recientemente por su Consejo Regulador para que las bodegas amparadas bajo esta figura de calidad puedan utilizar uvas de viñedos que se encuentran en parcelas situadas dentro del territorio de la DO Cava pero que no estén inscritas en su registro de explotaciones.