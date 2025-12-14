Apoyo a los ganaderos afectados por la lengua azul con 10,2 millones de euros en ayudas directas que se abonarán a principios de enero

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido un encuentro con Juan José Teruel Cecilia, uno de los profesionales afectados por la lengua azul en la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería, donde se han declarado 43 explotaciones con casos de esta enfermedad. El objetivo de la visita ha sido trasladarle personalmente el apoyo del Gobierno andaluz.

Durante el encuentro, Fernández-Pacheco ha recordado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha más de 10,2 millones de euros en ayudas directas para compensar las pérdidas ocasionadas por la lengua azul, incluidas en el paquete global de 22,5 millones destinado a problemas sanitarios del campo andaluz en 2025. Estas subvenciones, de concesión directa, se abonarán en las primeras semanas de enero, con el objetivo de aportar liquidez inmediata a las explotaciones afectadas.

«Queremos que estas ayudas lleguen rápido, sin esperas y de forma útil, porque sabemos que muchos ganaderos han vivido un año especialmente complicado», ha señalado el consejero durante la visita.

Por su parte, Juan José Teruel Cecilia ha agradecido la presencia del consejero y el apoyo institucional tras la difícil campaña. «La enfermedad nos ha afectado mucho y esta ayuda nos da un respiro para poder seguir adelante. Se agradece que vengan a escucharnos», ha expresado el ganadero. En su caso, desde el pasado mes de agosto hasta la fecha ha perdido un total de 68 animales.

Fernández-Pacheco ha destacado la resiliencia del sector ganadero de Andalucía y ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía con su recuperación: «Vamos a seguir trabajando para que ningún ganadero se sienta solo cuando atraviesa una situación como esta».