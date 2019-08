UPA junto a la Unión de Consumidores de Castilla y León comenzó en el año 2003 a elaborar semanalmente una tabla informativa a modo de Observatorio de Precios, y en su última edición aporta datos que apuntan a que desde la tierra a la mesa el precio de algunos productos agroalimentarios se multiplica hasta por siete.

Alimentos habituales de temporada como pueda ser la ciruela, melón, melocotón o lechuga, por ejemplo, se incrementan desde la tierra a la mesa una media de hasta el 700% desde el origen al destino (ver tabla adjunta).

UPA Castilla y León lleva denunciando esta práctica que refleja a las claras que mientras los productores perciben precios que apenas les permiten cubrir los costes de producción, sin embargo los consumidores pagan en algunos casos cantidades disparatadas por los mismos.

La organización denuncia que el Observatorio creado por la Junta de Castilla y León “hace meses no ofrece información completa ni dota de transparencia la cadena de valor. Consideramos que si no se aportan los precios en destino la sociedad no puede conocer cómo se conforman los mismos ni el funcionamiento en sí del mercado”.

En este sentido, reclaman que desde la comunidad autónoma se actúe con absoluta rapidez, eficacia y transparencia para aportar mecanismos de análisis que permitan observar la evolución de precios desde el origen al destino, con el fin de identificar claramente los sectores que están contribuyendo a debilitar a los dos eslabones más débiles de la cadena agroalimentaria, como son los productores y consumidores.

UPA pide a la Junta de Castilla y León que, junto al resto de administraciones, aporte soluciones firmes a los problemas actuales de desequilibrio en la cadena alimentaria a nivel de márgenes comerciales.

Asimismo, denuncian los abusos que sufren los agricultores y ganaderos en manos principalmente de la distribución “que impone cotizaciones a la baja, que en muchos casos ni siquiera permiten cubrir los costes de producción, y que para nada se corresponden con la justicia que es exigible en la conformación de los precios en la cadena alimentaria”.

Con este trabajo semanal UPA busca la implantación de un código de buenas prácticas de obligado cumplimiento donde de algún modo se marquen unas líneas rojas que no se deberían traspasar en materia de demandas irrenunciables para los agricultores y ganaderos, como que sea justo lo que perciben en origen los productores.