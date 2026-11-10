APAG Extremadura ASAJA se incorpora a CIEM para reforzar su representación en el conjunto del tejido empresarial regional

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) y APAG Extremadura Asaja han anunciado la incorporación de la organización agraria a la Confederación, un paso con el que refuerzan la representación del campo en el conjunto del tejido empresarial extremeño.

Los presidentes de ambas entidades, José Luis Iniesta y Juan Metidieri, han presentado esta integración en una rueda de prensa conjunta en la sede de APAG Extremadura ASAJA en Mérida, en la que han destacado la coincidencia de sus objetivos y la importancia de trabajar de forma coordinada ante los retos que comparten las explotaciones agrarias y el resto de las empresas.

La incorporación reconoce el papel de agricultores y ganaderos como parte esencial de la economía regional, como profesionales que invierten, generan empleo, incorporan tecnología y asumen riesgos para desarrollar su actividad. También amplía la diversidad sectorial de CIEM, que reúne ya a 75 organizaciones empresariales y a más de 30.000 empresas y personas trabajadoras autónomas.

El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, ha señalado que “desde que pusimos en marcha CIEM en el año 2023, entendíamos que un proyecto transversal e integrador como el nuestro debía contar con un sector esencial para nuestra economía como es el campo”.

Durante su intervención, Iniesta ha subrayado que detrás de cada explotación hay decisiones sobre inversión, financiación, contratación y comercialización, además de familias y otros negocios que dependen de su viabilidad. Ha incidido también en la necesidad de ofrecer perspectivas de futuro a los jóvenes que deben asumir el relevo generacional.

“La agricultura y la ganadería sostienen empleo y oportunidades en nuestros pueblos. Y desde allí sostienen también la economía de la región y comparten retos con el resto del tejido empresarial. Ahí es donde trabajar juntos nos hace más fuertes y más útiles”, ha afirmado el presidente de CIEM.

Por su parte, el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, ha explicado que “nos incorporamos a CIEM porque es la organización empresarial con la que más nos identificamos y en la que consideramos que mejor representados están los intereses de nuestros agricultores y ganaderos”.

Además, Metidieri se ha referido a CIEM como “la organización que cuenta con legitimidad y representatividad, tal y como reflejó el último proceso electoral de la Cámara de Comercio de Badajoz, y que demuestra una verdadera preocupación por los problemas del empresariado extremeño”.

APAG Extremadura ASAJA cuenta con alrededor de 5.000 socios en la provincia de Badajoz y una amplia implantación territorial. Su trayectoria combina la representación del sector agrario, el asesoramiento a sus profesionales y la reivindicación de medidas que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del medio rural extremeño. Forma parte de la coalición ASAJA que obtuvo el mayor respaldo en las últimas elecciones al campo en Extremadura.

La integración aporta a CIEM conocimiento especializado, experiencia y una relación directa con miles de profesionales del campo. Para la organización agraria, supone participar en un espacio empresarial común desde el que reforzar la defensa de sus intereses y abordar necesidades compartidas con otros sectores productivos.

EL CAMPO, PARTE ESENCIAL DEL DESARROLLO EMPRESARIAL

La incorporación conecta asimismo con la apuesta de la Confederación por impulsar la industrialización de Extremadura y conseguir que el valor de su producción permanezca en la región. El campo constituye una base esencial para favorecer el crecimiento de las empresas y el desarrollo de nuevas actividades.

En este ámbito, ambas organizaciones comparten la necesidad de contar con infraestructuras que funcionen, energía competitiva, redes eléctricas con capacidad, formación ajustada a las necesidades profesionales y una administración que facilite las inversiones.

CIEM ha agradecido la confianza de APAG Extremadura ASAJA y ha trasladado su compromiso de responder a este respaldo con escucha, trabajo y propuestas. Por su parte, APAG Extremadura ASAJA ha agradecido a CIEM su acogida y la oportunidad de formar parte de este proyecto empresarial común, mostrando su compromiso de trabajar conjuntamente en la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos y en el fortalecimiento del tejido empresarial extremeño.