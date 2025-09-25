Anuncian una nueva edición de la Escuela de Pastores de Andalucía para comienzos de 2026 para afrontar los retos de la ganadería actual

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, ha dado a conocer en Huéscar (Granada) la nueva edición de la Escuela de Pastores de Andalucía, un proyecto formativo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural coordinado por el propio Ifapa para afrontar los retos de la ganadería actual.

«Con la Escuela de Pastores ponemos de manifiesto la importancia y el valor estratégico que tiene la ganadería extensiva como eje vertebrador del mundo rural», ha destacado Marta Bosquet, quien ha defendido que «el Ifapa apuesta por la formación para mejorar la empleabilidad, facilitar el relevo generacional y fijar población al territorio».

La presidenta del Ifapa también ha subrayado que la importancia de la ganadería extensiva «no es solo a nivel económico y social en muchas comarcas, sino que tiene una función medioambiental con la prevención de incendios y el manteniendo la biodiversidad».

La Escuela de Pastores de Andalucía es una formación singular que transmite al alumnado aquellas habilidades tradicionales de la ganadería extensiva propias de la figura del pastor, además de facilitar las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar los retos de la ganadería actual.

Con ello se apoya el necesario relevo generacional y se busca dar respuesta a las necesidades de este sector estratégico para la gestión del territorio y la conservación del medio ambiente en muchas comarcas andaluzas. Entre los objetivos de esta formación también se encuentran mejorar la sensibilidad de la opinión pública respecto al pastoreo.

Durante el curso los alumnos asisten a lecciones sobre manejo del ganado, gestión empresarial, gestión medioambiental y bienestar animal, entre otras temáticas. La formación también permite a los estudiantes solicitar las ayudas de incorporación a la actividad agraria tanto para explotaciones ligadas a la tierra como para explotaciones lecheras.

Este ámbito formativo del Ifapa también contempla formaciones suplementarias, como un curso de especialización de operario de ovino y caprino, un curso sobre lana, un aula de ganadería de montaña, una formación sobre digitalización de la ganadería extensiva, un curso internacional de expertos en producción caprina y formación de pastoreo con perros adiestrados, entre otras iniciativas.

La Escuela de Pastores de Andalucía se constituye con un carácter itinerante, de forma que además de las actividades desarrolladas en el centro Ifapa Camino de Purchil (Granada), parte de la formación se imparte cada edición en una comarca ganadera pastoral andaluza.