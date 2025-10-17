Anuncian una denuncia por fraude de Ley a la Cooperativa Aceitunera Acenorca por la composición del Consejo Rector y hundir el precio de sus socios

Unión Extremadura va a denunciar por fraude de ley a la Cooperativa Aceitunera del Norte (Acenorca) por la composición del Consejo Rector y por las decisiones del mismo de hundir el precio de los productos de sus socios, en concreto de las aceitunas manzanilla cacereña.

Para la organización agraria, «la Ley no permite es que una empresa (Grupo Cazorla) controle el 50% del Consejo Rector de esta cooperativa de segundo grado, que imponga precios a la baja para mejorar el resultado económico del propio Grupo Cazorla a expensas de los intereses de los productores de aceitunas manzanilla cacereña, que de manera sistemática, utilizando la calificación de cooperativa hunda los precios del producto y que esté provocando pérdidas económicas a toda una comarca extremeña».

En este sentido, en una nota de prensa, destaca algunos aspectos de la actual legislación, resaltando que «el régimen legal de las cooperativas en Extremadura está regulado por la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura.

El artículo 3 de dicha Ley establece que los socios están obligados a participar en la actividad de la cooperativa, excepto que el Consejo Rector le exima de tal obligación.

El artículo 5 establece que el capital social está constituido por las aportaciones de los socios.

El artículo 24.2 establece que nadie puede pertenecer como socio a título de capitalista.

El artículo 25 establece que para ser socio se deberá realizar la actividad cooperativizada.

Artículo 36. Permiten los socios colaboradores para actividades de carácter auxiliar, secundario y accesorio. No pueden realizar actividades económicas en competencia con la cooperativa, salvo autorización expresa.

Artículo 38.- Asociados: podrán realizar aportaciones al capital social pero no participarán en las actividades.

Artículo 55. Establece los conflictos de intereses».

Para la organización, «como se puede apreciar por la legislación vigente, el peso de las actividades recae en el caso de una cooperativa de segundo grado como Acenorca en los socios productores de aceitunas, se pueden incorporar tanto socios colaboradores como asociados, con papeles secundarios y sin que estos puedan realizar actividades de competencia.

La Unión Extremadura ya expreso su intención en el Consejo Asesor Agrario celebrado el 14 de octubre y nuncian están preparando la denuncia ante la Dirección General de Cooperativas de la Junta de Extremadura, denuncia por fraude de Ley contra la composición del Consejo Rector de Acenorca, «para que el mismo vuelva a estar dirigido por productores de aceitunas y no por los representantes de una industria».

Finalmente, señalan que «es una vergüenza que sea precisamente una cooperativa la que se dedique a hundir los precios de los productos al estar manipulada por una industria comercializadora».