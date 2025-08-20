Anuncian que se prevé un otoño caliente ante «la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar los problemas del campo»

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha avanzado que «ante la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para solucionar los problemas del sector agrario español, se prevé que va a haber un otoño caliente con manifestaciones del sector primario».

El Secretario General de la organización murciana, Alfonso Gálvez Caravaca, ha señalado que «ante la postura del Gobierno de España de desatender los problemas de nuestros agricultores y ganaderos, vamos a tener un otoño caliente y muy movido con manifestaciones, ya que ante la política hidrológico del Ejecutivo de Sánchez de acabar con los trasvases, vamos a defender y luchar con uñas y dientes por el Trasvase Tajo – Segura, que es vida para nuestro sector agroalimentario».

Además, el titular de ASAJA Murcia ha comentado también que «para solucionar nuestra escasez hídrica, la solución para por contar con un gran trasvase como es el Tajo – Segura, y desde luego, por conseguir recuperar el Plan Hidrológico Nacional, para poder llevar el agua desde las cuencas excedentarias a las deficitarias».

Asimismo, el portavoz de ASAJA Murcia ha apuntado también a otros importantes desafíos que tiene el campo murciano como son «la falta de relevo generacional en nuestras explotaciones tanto agrícolas como ganaderos, continuar con la internacionalización de nuestros productos agroalimentarios en mercados como Asia o Medio Oriente, así como conseguir que los costes de productivos no sigan subiendo y «poner en valor» nuestra industria agroalimentaria, con un sello de calidad que ampare a los magníficos productos agrícolas que se cultivan en nuestra Región. Al mismo tiempo, luchar para conseguir una PAC (Política Agraria Comunitaria) que se ajuste a las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos».