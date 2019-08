COAG Andalucía ha mostrado su apoyo y solidaridad con Gran Canaria por el incendio forestal que ha arrasado hasta el momento más de 10.000 hectáreas desde el pasado sábado, pero también hace un llamamiento a los responsables políticos de la gestión medioambiental, en todas las administraciones, para que tomen conciencia de la importancia de los trabajos de prevención de incendios, ya que”los incendios forestales se apagan en invierno y los montes están enterrados en maleza”.

En este sentido, Antonio Rodríguez, miembro de la ejecutiva regional y responsable de sectores ganaderos de la organización, manifiesta que “tienen que producirse incendios tan brutales como el de Gran Canaria para que, desgraciadamente, los políticos miren al campo, a los montes y a las zonas rurales de nuestro país. Pero no es en verano cuando se apagan los incendios, se apagan en invierno, invirtiendo convenientemente en mantener en condiciones nuestros montes públicos y parques naturales”.

A juicio de Antonio Rodríguez, los incendios forestales son evitables si se lleva a cabo una correcta planificación de la limpieza de los montes y parques, “que ahora mismo están hasta arriba, enterrados en matorral. Y es una gran irresponsabilidad de quienes nos gobiernan que estén así, porque pasan cosas como las de Gran Canaria, en las que tenemos que lamentar pérdidas irreparables durante cientos de años, que es lo que tarda el monte en regenerarse”.

CoAG cree que “nunca debió de prohibirse la intervención natural del ganado en la limpieza de los montes”

“Por todo ello –añade-, reclamamos desde COAG Andalucía más seriedad, más recursos y mejor gestión medioambiental. Porque hacen falta que se destinen partidas presupuestarias a la prevención, que haya profesionales en las zonas rurales que se encarguen de mantener limpias las zonas forestales, generando así empleo de calidad en el cuidado de los montes y permitiendo, además, que los pueblos no se queden vacíos ante la falta de oportunidades porque los incendios se apagan en invierno”.

“Igualmente, hay que volver a lo que nunca debió de prohibirse, que es la intervención natural del ganado en la limpieza de los montes”. Y es que, como indica Antonio Rodríguez, las tareas agrícolas y de pastoreo contribuyen a eliminar el material combustible presente en nuestros montes, favoreciendo la biodiversidad y reduciendo el riesgo de erosión y desertización de Andalucía.

Así mismo, esta organización agraria considera que sólo con políticas sectoriales medioambientales no se soluciona el problema, “reivindicamos –afirma- políticas transversales, es decir, que favorezcan la actividad agraria y ganadera, que son las que fijan territorio. Pero para eso tiene que haber precio y rentabilidad para agricultores y ganaderos y, por supuesto, un apoyo público, una apuesta de todas las administraciones para impulsar el sector y el desarrollo socioeconómico del medio rural”.

Para COAG es fundamental mantener un monte vivo, que conserve cultivos y actividades tradicionales como el corcho o el castaño, y poner de relieve que la acción de los agricultores y de los ganaderos es clave para la prevención, que es la mejor herramienta para combatir los incendios.

De hecho, el pastoreo controlado convierte a los ganaderos en vigilantes permanentes, al tiempo que contribuyen a limpiar el monte de material combustible, sobre todo en zonas de difícil acceso. La acción del ganado controlado por los pastores mantiene las áreas cortafuegos, provocando discontinuidades en las masas forestales e impidiendo la propagación de los incendios.

Por último, Antonio Rodríguez insiste en que, desde COAG Andalucía, “no nos podemos quedar callados ante lo que está sucediendo y llamamos, una vez más, a la reflexión de aquéllos que tienen la responsabilidad de cuidar de nuestro patrimonio natural. Este asunto es prioritario y no nos vamos a cansar de reclamar que no nos dejen a merced de los incendios. Se pueden evitar y quién no lo haga, es responsable directo de los desastres naturales que causan los incendios forestales”.