Malas noticias: 1.600 cultivadores de l’Horta se quedarán sin medio millón de euros en ayudas directas este año

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que el Consell de l’Horta ha incumplido el compromiso que había adquirido para otorgar una línea de ayudas directas, a través de la Conselleria de Agricultura, para que los Ayuntamientos de la comarca ayudaran a las personas agricultoras a mantener ese cinturón verde.

Concretamente, el Consell de l’Horta aprobó en una sesión plenaria, celebrada el pasado mes de mayo, una orden de ayudas directas de 500.000 euros, para que los 36 municipios de la comarca gestionaran una línea de financiación que beneficiaría a los 1.600 cultivadores directos que están inscritos en la Seguridad Social Agraria.

Cada ayuntamiento debía recibir de forma directa una cuantía, de acuerdo con un principio de distribución territorial proporcional a la superficie de huerta trabajada, y las personas agricultoras podrían acogerse a esta ayuda por el simple hecho de trabajar la tierra.

LA UNIÓ destaca la importancia de l’Horta como espacio protegido y considera fundamental tener organismos gestores como el Consell de l’Horta que sean ágiles y eficaces en las respuestas y soluciones para aquellas personas que trabajan y mantienen con su actividad ese espacio único y singular.

Los representantes del Consell de l’Horta señalaron en su día que el objetivo de esas ayudas era el de minimizar, en la medida de lo posible, las pérdidas de las personas agricultoras en una coyuntura de crisis sanitaria y reducción de las ventas a través del canal Horeca. «Contribuir a la rentabilidad es una forma efectiva de garantizar la continuidad de los cultivos de l’Horta», subrayaban en su día.

Siete meses después de ese anuncio no se sabe nada acerca de esas ayudas prometidas y se desconoce cuándo llegarán. «Lo único evidente es que ese dinero presupuestado no llegará ya este año y no sabemos si se pierde o se acumulará para el próximo, o se ha perdido definitivamente», asegura LA UNIÓ.

Estas ayudas respondían a las propuestas de organizaciones agrarias como LA UNIÓ, quien reclamaba la atención a las necesidades expresadas por las propias personas agricultoras que tienen sus cultivos en los municipios de l’Horta para valorizar su trabajo de mantenimiento de una actividad y un paisaje reconocido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como uno de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).