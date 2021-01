Alfonso Aguado Puig / Presidente de la Asociación Española de Rehalas

Está siendo muy duro encajar en estos momentos medidas como las acordadas por la Junta de Castilla La Mancha, que supone, en la práctica, la paralización de las rehalas en esa región. Quien os escribe estas líneas, como rehalero, lo sabe bien.

Si el año pasado nos escapamos por los pelos, esta temporada nos han pillado de lleno unas medidas restrictivas que nos afectan, como a todos los españoles. Todos los rehaleros estamos padeciendo en primera persona las suspensiones y cancelaciones de monterías, junto con las prohibiciones de desplazamientos.

No vamos a dar la espalda a la situación, ni buscar excusas, esto es lo que hay. Nadie estaba preparado para esta situación sin precedentes. No debemos olvidar que a la vez que paralizan nuestra actividad, se están cerrando empresas, las UCIs se colapsan y están muriendo personas por culpa de este maldito bicho. ¿Quién no ha perdido ya algún amigo o pariente?

Dicho esto, apoyamos sin fisuras, el Comunicado que ha hecho público la MESA POR LA CAZA DE CASTILLA LA MANCHA. Consideramos esencial que se lleve a cabo un aprovechamiento cinegético, sin riesgo sanitario, como lo han estado siendo las monterías en ésta y otras comunidades. La solución a la crisis sanitaria no es parar una actividad, en la que las distancias y medidas de seguridad, se cumplen sobradamente.

Vamos a pedir soluciones, exigir compensaciones y lo haremos junto con todo el colectivo, pero si algo caracteriza a los rehaleros es su solidaridad y éste es el momento de demostrarlo. Os pido paciencia y prudencia. Hoy toca cumplir las normas y que os cuidéis, porque nos quedan muchas manchas que cazar juntos.

¡¡ÁNIMO VALIENTES!!