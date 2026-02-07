Andalucía solicitará la declaración de catástrofe natural, activar la reserva de crisis de la PAC y el Fondo de Compensación para las ayudas

La Junta de Andalucía ha anunciado que desde la Consejería de Agricultura se solicitará la declaración de catástrofe natural a través del Comité de Catástrofes, Desastres Naturales y Fenómenos Meteorológicos Adversos para poder prestar una atención inmediata a los agricultores y ganaderos andaluces, así como la reserva de crisis de la PAC, mientras que el presidente andaluz, Juan Moreno, ya ha reclamado al Gobierno de España que active recursos del Fondo de Compensación y, al mismo tiempo, solicite fondos a la Unión Europea con los que poder mitigar, entre todas las administraciones, los daños y las cuantiosas pérdidas que el paso de las múltiples borrascas está provocando en todas las provincias,

Durante la visita a varias fincas agrícolas de Cantillana, el consejero ha podido conocer de primera mano los daños ocasionados por el temporal. «Daños que desgraciadamente irán aumentando con las próximas lluvias y que constituyen una asfixia para los miles de agricultores y ganaderos andaluces que se están viendo afectados por estas precipitaciones extremas», ha reconocido.

En este sentido, ha señalado que «son muchos los agricultores que están reportando información a las Oficinas Agrarias Comarcales (OCA) y ya tenemos activados los 910 profesionales de las 60 OCAs de toda Andalucía para que se desplacen al terreno lo antes posible y analizar las consecuencias de estas lluvias para declarar las zonas catastróficas con incidencia en el potencial agrario teniendo en cuenta los daños a los cultivos, explotaciones agrícolas, caminos e infraestructuras.

«Aún es pronto para saber los datos, pero las primeras estimaciones nos hablan de pérdidas de un 20 por ciento de la producción agrícola de Andalucía, por lo que además de solicitar la declaración de catástrofe natural, vamos a movilizar ayudas con fondos europeos y fondos propios para intentar paliar estos daños en la medida de lo posible», ha explicado el consejero.

En esta línea, Fernández-Pacheco ha avanzado que desde la Consejería de Agricultura «se ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Luis Planas, que active la reserva de crisis de la PAC para movilizar todas las ayudas que sean necesarias para aliviar a nuestro campo; así como que valore la movilización de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR); esta última petición también trasladada a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atendiendo a la urgencia de garantizar la seguridad y resiliencia del sistema hídrico andaluz».

«Nuestro campo es el principal eslabón de la cadena alimentaria de la que comen casi 500 millones de europeos al año, por lo que desde que el Gobierno andaluz estamos y estaremos del lado de los agricultores y ganaderos para poder ofrecer todas aquellas alternativas o ayudas que estén en nuestra mano», ha abundado el consejero.