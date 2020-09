Andalucía se rebela contra Luis Planas y sus planes de la PAC: «Ministro, el campo andaluz no merece esto»

Si el martes era Asaja Córdoba la que mostraba su rechazo al ministro por sus planes de la PAC , ahora es el secretario general de ASAJA Cádiz, Luis Ramírez, quien deja claro que “el ninistro Luis Planas pretende disimular la mala gestión del Gobierno en la defensa del presupuesto español de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021/2027, enfrentando a los agricultores entre sí, con un modelo que ya para los años 2021 y 2022, años de transición antes de la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023, es toda una declaración de intenciones de lo que se avecina”

Según el último acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2021/2027, el campo español perderá en los próximos 7 años 4.300 millones de euros, el equivalente a un año de PAC, y Andalucía por tanto cerca de 1.200 millones de euros. “Son las cifras reales sin entrar en el juego y engaño de comparar magnitudes a precios corrientes o constantes, según interese al Gobierno, para vendernos la moto”, comenta Luis Ramírez. En definitiva, «una muy mala gestión por parte de nuestro Gobierno que refleja el poco peso que tenemos en Europa, y que ahora desde el Ministerio de Agricultura se quiere tapar con un modelo de reparto de las ayudas que perjudica a Andalucía y a Cádiz, es decir, a aquellas zonas productivas que han apostado por una agricultura moderna y eficiente».

Según el modelo actual de PAC, existen 50 regiones en España (algo que también pretende reducir este Ministerio y pasarlo a unas 8 regiones a partir de 2023, que sería nefasto para Andalucía), cada una con un valor medio de derechos de pago básico. Los agricultores que en una región, reciben ayudas por debajo del valor medio de los derechos en esa región, aumentan el valor de sus derechos para garantizar que no perciben menos del 60% del valor medio de la región y los agricultores que reciben ayudas por encima del valor medio de los derechos en esa región ven reducido el valor de sus derechos con una reducción máxima del 30% (algo conocido como convergencia).

“UN DESPROPÓSITO DONDE PARA TAPAR LOS RECORTES HAY QUE QUITARLES A UNOS PARA DARLES A OTROS, ALGO QUE NUNCA HUBIERA PASADO CON UNA PAC SIN RECORTES”

Pues bien, el Ministerio de Agricultura pretende aumentar (así se recoge en el borrador de norma que han recibido las organizaciones agrarias) ese porcentaje del 60% al 70% en 2021 y al 80% en 2022, es decir, algo del todo lógico y que desde ASAJA Cádiz comparten, que los agricultores que perciben menos ayudas en una región aumenten el importe de las mismas. Sin embargo critican al ministro y sus planes de la PAC porque, «como el Gobierno no ha hecho sus deberes ni ha defendido una PAC con un presupuesto sin recortes, más allá de sus engaños entre precios corrientes y constantes, pretende que ese dinero para los agricultores que cobren menos lo paguen los agricultores que tienen derechos por encima del valor medio, que ya en el modelo actual reducían el valor de los mismos en un 30% para este fin pero que ahora se pretende que se les pueda reducir sus ayudas sin limitación máxima de pérdidas».

“Un despropósito donde para tapar los recortes hay que quitarles a unos para darles a otros, algo que nunca hubiera pasado con una PAC sin recortes presupuestarios. Es cierto que la convergencia viene impuesta por Europa pero no en estos porcentajes ni en estas formas. Parece que nuestro Ministro pretende ser más papista que el Papa y hacer encaje de bolillos, a costa de los agricultores, con un presupuesto del que sigue sin reconocer que viene con una reducción de cerca de un 10% respecto al periodo 2014/2020”, indica Luis Ramírez.

Según comenta el secretario de ASAJA Cádiz, “si todo esto es lo que tenemos ya para los años de transición 2021 y 2022, antes de la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023, miedo me da qué pasará con ese modelo que nos anuncia el ministro, donde según sus palabras afirma que en sus planes de la PAC todo será distinto porque la PAC ha cambiado y no tiene nada que ver con la anterior, apuntando que el dinero de la PAC no es para Andalucía ni Extremadura, ni para ninguna Comunidad Autónoma y que Andalucía tiene que entender esto. Palabras que debería haber escuchado cuando él fue Consejero de Agricultura, aunque ya no se acuerde, a ver que le parecerían”.

Para ASAJA Cádiz y su secretario general todavía se está a tiempo de enmendar el entuerto y cambiar sus planes de la PAC para proponer una PAC que no contemple el capping (techos en las ayudas, «algo que van en contra de lo que hace unos años nos indicaban desde Europa: crecer, tomar dimensión, generar empleo… es decir, adaptar nuestras explotaciones para ser competitivos en un mundo globalizado»), que las Comunidades de Bienes tengan un tratamiento especial, que sean consideradas las empresas de servicios, que haya unos ecoesquemas donde, entre otras cosas, se apueste por la ganadería extensiva y por la actividad cinegética, donde los acotados mantienen una biodiversidad única, etc.

Para el secretario general de ASAJA Cádiz, Luis Ramírez, «no podemos olvidar la importantísima labor que llevan a cabo nuestros agricultores y ganaderos, suministrando alimentos sanos, saludables, seguros a una población creciente. Labor que tiene que ser apoyada sin escatimar en medios».